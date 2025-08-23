Cum a apărut Marina Voica, la aproape 89 de ani, pe scena Festivalului Mamaia 2025. Artista a purtat o ținută tinerească

La aproape 89 de ani, Marina Voica continuă să impresioneze publicul cu eleganța și talentul său inconfundabil. Prezența artistei la repetițiile pentru Festivalul Mamaia a fost primită cu admirație și emoție, confirmând încă o dată statutul său de legendă a muzicii ușoare românești.

„Publicul se va bucura de recitaluri susținute de artiști îndrăgiți, fiecare aducând pe scenă emoție și muzică de suflet. Ziua a început într-un mod aparte, cu prezența inconfundabilă a doamnei Marina Voica – o legendă a muzicii românești”, a scris Andrei Tudor, dirijorul Orchestrei Festivalului, pe Facebook, unde a distribuit și un videoclip cu artista în timpul repetițiilor.

Marina Voica a ales o ținută modernă și tinerească

Într-o ținută modernă și tinerească, Marina Voica a purtat o cămașă albă cu mânecă lungă, o vestă lungă din denim, pantaloni sport, adidași albi și o poșetă cu dantelă, atrăgând încă o dată atenția prin stilul său rafinat. Apariția ei a fost întâmpinată cu aplauze și respect, demonstrând că vârsta nu este o barieră în fața pasiunii pentru muzică.

Ediția din acest an a Festivalului Mamaia, transmisă pe TVR 2, TVR+, dar și prin TVR Moldova și TVRi pentru românii din diaspora, aduce pe scenă nume mari ale muzicii românești. Programul continuă pe 23 și 24 august cu recitaluri susținute de artiști consacrați precum Marcel Pavel, Monica Anghel, Dida Drăgan și Adrian Daminescu, dar și de reprezentanți ai noii generații.

În perioada 27-29 august, publicul va putea urmări Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia, consolidând astfel reputația evenimentului drept un adevărat reper al muzicii românești, unde tradiția și modernitatea se împletesc armonios.

