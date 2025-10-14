Meghan Markle (44 de ani) a atras toate privirile la gala Project Healthy Minds din New York, unde ea și Prințul Harry (41 de ani) au fost recompensați cu premiul „Humanitarian of the Year” pentru activitatea lor prin Archewell Foundation. Ducesa de Sussex a purtat un costum elegant Giorgio Armani, în valoare totală de peste 6.500 de euro, completat de bijuterii de peste 26.000 de euro, printre care s-au numărat piese prețioase din colecția personală a regretatei prințese Diana.

Pentru acest eveniment special, Meghan a optat pentru o jachetă din mătase semnată Giorgio Armani (4.600 de euro) și pantaloni asortați (1.700 de euro), alegând să poarte jacheta fără o cămașă dedesubt. A completat ținuta cu un colier dublu Anine Bing din aur, în valoare de peste 500 de euro, și cercei cu diamante. La mână, ducesa a purtat ceasul Cartier Tank Française al Prințesei Diana, evaluat la 20.000 de euro, și o brățară Jennifer Meyer din aur galben de 18K, de 3.000 de euro.

De pe degetul lui Meghan nu a lipsit inelul de logodnă personalizat creat de prințul Harry, în valoare de peste 160.000 de dolari, cu un diamant central din Botswana și două diamante mai mici din colecția Prințesei Diana – un simbol emoționant al legăturii de familie.

Moment stânjenitor pe covorul roșu

Totuși, momentul lor de pe covorul roșu a fost marcat de o scenă ușor stânjenitoare, surprinsă de camere. În timp ce prințul Harry o ținea afectuos de talie, ducesa i-ar fi cerut discret să-și mute mâna de pe posterior, gest la care acesta a reacționat cu un zâmbet ușor jenat. Ulterior, cei doi au continuat să pozeze, menținând o atitudine elegantă și calmă, potrivit mirror.co.uk.

La eveniment, Meghan a fost descrisă ca „o mamă, soție, antreprenoare și filantroapă”, în timp ce Harry a fost lăudat pentru activitatea sa în domeniul sănătății mintale și pentru curajul de a aborda subiecte sensibile în memoriile sale, Spare.

Pe scenă, ducesa a vorbit despre provocările erei digitale și despre grija față de copiii lor, Archie și Lilibet:„Sunt încă prea mici pentru rețelele sociale, dar știm că acel moment se apropie. Ca mulți părinți, încercăm să găsim echilibrul între beneficiile tehnologiei și pericolele ei”.

Prințul Harry a completat: „Acesta este un moment crucial pentru misiunea noastră comună – aceea de a proteja copiii și de a sprijini familiile într-o eră digitală tot mai complexă”.

