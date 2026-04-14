Oana Roman a petrecut Paștele în Egipt, împreună cu fiica ei, iar a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, vedeta a împlinit 50 de ani. Aceasta a postat pe contul de socializare imagini de la plajă, alături de care a transmis un mesaj.

„Ieri a fost despre mine. Și despre ea. La final mi-a cântat cel mai frumos La mulți ani din viața mea. Vedeți video. Sunt recunoscătoare. 50 cu fericire și o zi perfectă. Vă mulțumesc vouă pentru miile de mesaje și urări”, a transmis Oana Roman.

Recent, Oana Roman a reacționat dur după ce a observat că mai mulți influenceri prezenți la un eveniment monden au ales să o ignore. Vedeta a postat un mesaj tranșant despre sinceritate și ipocrizie în mediul online.

Fiica fostului premier Petre Roman a povestit că, la evenimentul respectiv, aproximativ 80% dintre influencerii prezenți „s-au făcut că nu o văd”. Potrivit acesteia, atitudinea ar avea legătură cu faptul că nu tolerează ipocrizia și că a ales, de-a lungul timpului, să fie sinceră, chiar dacă acest lucru a deranjat.

„Azi, la evenimentul la care am fost, 80% din influenceri s-au făcut că nu mă văd. Sunt supărate tare pe mine că am gura mare și nu-mi place ipocrizia. Ideea e că eu am fost în față dinaintea lor și voi fi și după ele… până mor”, a transmis Oana Roman, în luna februarie, fără ocolișuri.

