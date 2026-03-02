Urmează un sezon lung și greu – iar miza amuletelor este uriașă, întrucât, dincolo de avantajele neprețuite care pot fi folosite apoi în battle-uri, Chefii vor lupta pentru cel mai bun loc în clasament. În funcție de punctele acumulate la amulete se va alcătui topul decisiv pentru echipe.

Astfel, juratul cu cel mai mare punctaj va avea o tabără formată din 7 concurenți, Chef-ul de pe locul secund își va putea forma o echipă din 6 competitori, iar jurații de pe ultimele locuri vor avea 5, respectiv 4 concurenți. Regula celor patru echipe face ca flacăra competiției să ardă mai tare ca oricând.

Prima ediție vine cu toate ingredientele celui mai savuros show culinar: emoții, adrenalină, farfurii spectaculoase, dar șiiii… o bucătărie nouă pentru cei patru jurați. Una dintre surprizele noului sezon este decorul cu totul schimbat în care se vor pregăti rețetele irezistibile de la amulete. Chefii gătesc, așadar, în casă nouă. ”Irina ne-a făcut o surpriză fantastică!”, a spus Chef Sautner.

Umorul este, de asemenea, un ingredient de bază – cu atât mai mult cu cât cea dintâi degustare a sezonului va fi făcută de Raluca Bădulescu, invitata aducând momente savuroase în platoul show-ului culinar.

Noi concurenți vin cu mic cu mare în fața Chefilor, dornici să primească… cel puțin 3 cuțite! Sau chiar cuțitul de aur – așa cum și-au propus Tudor și Maia, doi concurenți de doar 9 și 11 ani, pasionați de gătit. Cât despre concurenții aflați la vârsta maturității, lupta e grea, pentru că nivelul este foarte ridicat. Alin Stoica este, la 25 de ani, Executive Chef la două cluburi de rugby din Marea Britanie, dar are și propriul business.

