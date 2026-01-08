Cum a apărut Ștefan Bănică jr alături de fiul său, Alexandru, pe pârtie. Lavinia Pîrva a filmat întregul moment

Ștefan Bănică jr a fost surprins recent într-o ipostază care a emoționat mii de oameni din mediul online: aceea de tată dedicat, prezent și jucăuș, departe de scenă și de luminile reflectoarelor. Artistul a petrecut o zi de iarnă pe pârtie alături de fiul său cel mic, Alexandru, iar momentul a fost făcut public chiar de soția sa, Lavinia Pîrva.

În imaginile postate de Lavinia în Insta Stories, Ștefan Bănică jr și Alexandru apar pe sanie, într-o atmosferă relaxată, plină de bucurie și naturalețe. Micuțul pare în largul său, în timp ce tatăl îi este alături cu aceeași energie caldă pe care publicul o cunoaște de pe scenă, dar pe care rareori o vede în viața personală. „Tati, hai că poți”, a scris Lavinia Pîrva pe rețelele de socializare.

Videoclipul a devenit rapid viral, tocmai pentru că dezvăluie o latură autentică a unuia dintre cei mai apreciați artiști din România. De-a lungul timpului, Ștefan Bănică a fost discret în ceea ce privește viața sa de familie, alegând să-și protejeze copiii de expunerea excesivă. Tocmai de aceea, astfel de imagini sunt cu atât mai prețioase pentru fani.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții au remarcat cât de frumoasă este legătura dintre tată și fiu, dar și cât de bine îi vine artistului rolul de părinte implicat. Mulți au apreciat naturalețea momentului și faptul că, dincolo de succesul profesional, Ștefan Bănică trăiește bucurii simple, dar profunde, alături de familie.

Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică jr și al Laviniei Pîrva

La doar 6 ani, Alexandru Bănică a început ciclul primar la Liceul Teoretic Școala Mea, o școală considerată una dintre cele mai bune opțiuni private din București. Instituția este cunoscută pentru standardele ridicate, cadrele didactice bine pregătite și programele variate, însă toate acestea vin cu costuri pe măsură.

Taxa anuală de școlarizare ajunge la 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere, plătiți la început. Tot atunci, părinții trebuie să achite și un fond pentru materiale și programe educaționale, în valoare de 800 de euro pe an.

Cei care aleg și serviciul de alimentație, plătesc în plus 2.000 de euro pe an, sumă la care se adaugă TVA și care se achită în zece tranșe lunare, pe durata anului școlar. În plus, școala percepe și o taxă administrativă de 1.000 de euro pe an, menită să acopere cheltuielile pentru întreținerea clădirilor, renovările periodice, înlocuirea mobilierului și serviciile de curățenie.

Astfel, dacă o familie optează pentru toate serviciile, investiția anuală pentru educația unui copil la această școală ajunge la aproximativ 12.800 de euro plus TVA.

