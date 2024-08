Casting la „Insula Iubirii” 2025

Castingul pentru „Insula Iubirii” 2025 este deschis, după ce aseară, 28 august, s-a încheiat sezonul cu numărul 8, prezentat de Radu Vâlcan, cu finala Insula Iubirii 2024. Pentru a ajunge ispită în sezonul cu numărul 9 sau pentru a participa ca un cuplu e necesar să vă înscrieți la casting, unde trebuie să parcurgeți mai mulți pași.

Pe casting.a1.ro există o rubrică specială pentru emisiunea „Insula Iubirii”. Ispite irezistibile și cupluri puternice. „Intens, real și revelator. Te provoacă și îți arată adevărul. Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelității! Tentație versus relație. Înscrie-te la casting!”, e mesajul de întâmpinare.

Acolo puteți aplica. E nevoie de mai multe date personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțimea, e-mail, telefonul mobil, adresa, starea civilă, ocupația, profilul de Facebook, profilul de Instagram, câteva fotografii, dar și rolul pentru care aplici, de ispită sau ca un cuplu.

După ce ai completat toate aceste date, la pasul următor îți vor fi adresate mai multe întrebări la care trebuie să răspunzi. „Ai mai participat la alte emisiuni?”, „Descrie-te în 5 cuvinte! Calități și defecte”, „Care sunt hobby-urile tale?”, „Descrie partenerul ideal pentru tine”.

Următorul pas e să încarci un videoclip de prezentare cu tine. În final transmiți aplicarea ta pentru „Insula Iubirii” și aștepți un semn de la echipa emisiunii.

Clauze pentru ispitele și cuplurile de la „Insula Iubirii”

Un aspect important în ceea ce privește participarea la „Insula Iubirii”, concurenții și ispitele trebuie să fe foarte atenți la contractul pe care îl semnează, căci sunt clauze, care dacă sunt încălcate, concurenții pot scoate sume mari din buzunare.

Sebastian Dascălu, fost concurent la „Insula Iubirii”, a admis că, pe parcursul filmărilor, producătorii l-au avertizat cu privire la clauze și consecințele încălcării lor. „Acum am scăpat de contract, pot să vorbesc. M-a speriat când mă plimbam pe plajă cu Oana și știam că sunt anumite cadre finite de filmare. Noi am dat ture și la un moment dat am ieșit din cadru cât să mă…distrez așa cum simțeam. Am vrut să nu se vadă. (…) Când m-am întors, producătorii mi-au spus: Ai citit contractul? Dacă se va mai repeta… era o sumă mare pe care trebuia să o plătesc.” , a declarat Sebastian Dascălu, conform actualitate.net.

De-a lungul timpului, au apărut zvonuri conform cărora toți participanții la show au obligația de a semna un contract care prevede că, dacă încalcă regulile emisiunii, riscă să plătească daune chiar și de 300.000 de euro.

Cine se uită la „Insula Iubirii”. Profilul telespectatorilor

Cele 13 ediții ale sezonul 8 „Insula Iubirii”, difuzate în perioada 15 iulie – 13 august, au fost urmărite în principal de femei. Publicul feminin, la nivel național, a reprezentat 65,7% din totalul audienței (729.000 de persoane/minut – consum pe telecomandă).

În funcție de vârstă, nucleul dur al audienței a fost constituit din persoane cu vârste între 35 și 44 de ani: 19,7%. Alte grupe de vârstă interesate de „Insula iubirii”:

25 – 34 de ani: 16,3%

45 – 54 de ani: 16,4%

55 – 64 de ani: 12%

18 – 24 de ani: 8%

Persoanele cu vârste de peste 65 ani au avut o cotă de 14,7%. (Cu siguranță, acest public este prezent în fiecare seară la televiziunile de știri, alte „insule ale mizeriei”). Profilul telespectatorilor arată o distribuție echilibrată pe grupele de vârstă, specifică publicului fidel de la Antena 1.

În funcție de educație, cei mai mulți telespectatorii au studii medii: 45,2%. Persoanele cu studiile superioare au fost prezente pe „insulă” în proporție de 26,6% din totalul audienței, un procent redus față cel înregistrat la televiziunile de știri.

