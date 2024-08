Reality show-ul ajuns la al optulea sezon, Insula Iubirii, a devenit un adevărat fenomen la nivelul întregii ţări şi nu numai şi a generat un val de evenimente încă de la lansarea sezonului. Finala celui mai dur test de fidelitate se va vedea live, pe 28 august, la Berăria H, iar printre invitaţii serii se vor număra gazda reality show-ului, dar şi toate ispitele celui de-al optulea sezon. Fanii emisiunii au reacţionat imediat, în prima jumătate de oră de la anunţ epuizându-se deja toate biletele din categoria presale. Peste 1.600 de bilete au fost achiziţionate doar în prima zi de la lansarea evenimentului.

„Sezonul acesta am fost surprinşi de amploarea pe care a luat-o fenomenul, pentru că deja îi putem spune aşa, Insula Iubirii. Am spus încă de când ne-am întors de la filmări, din Thailanda, că acest sezon va aduce în prim-plan lucruri care nu s-au mai văzut niciodată pe Insulă, aşa că şi noi am decis să facem lucruri pe care nu le mai făcusem până acum. Astfel că, pe 28 august, îi invităm pe care care au urmărit cu sufletul la gură parcursul cuplurilor în acest sezon, să vizionăm împreună finala sezonului!”, dezvăluie Radu Vâlcan.

Încă de la începutul sezonului, replici ale concurenţilor şi ale ispitelor s-au viralizat, ba chiar au fost inscripţionate pe tricouri, bijuterii, odorizante de maşină, sau tatuaje temporare şi alte asemenea. Reţelele de socializare au fost luate cu asalt de acest fenomen, materialele postate de către fanii şi creatorii de conţinut, care fac referire la Insula Iubirii, ajungând la milioane de vizualizări.

Artiştii au fost şi ei cuceriţi de fenomenul Insula Iubirii şi au reacţionat pe reţelele lor de sociale. ADDA, Connect-R, Emilian, Ioana State (care şi-a deschis show-ul de stand-up cu melodia „Shine bright like a diamond”, iar reacţia publicului a fost exact cea scontată) sau Laura Giurcanu sunt doar câţiva dintre aceştia. A urmat şi o piesă, semnată Jimmy Dub, inspirată tot de Insula Iubirii. Fenomenul Insula Iubirii se reflectă şi în cifrele de audienţă, emisiunea fiind lider de piaţă, de la lansare.

