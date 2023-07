Andreea Antonescu se bucură din plin de zilele de vară, astfel că a plecat într-o binemeritată vacanță la malul Mării Negre. Vedeta a impresionat pe toată lumea cu silueta ei la numai 7 luni de când a devenit mamă a doua oară.

Artista, în vârstă de 40 de ani, arată fabulos în costum de baie și mulți nici nu și-ar da seama că aceasta a născut în urmă cu numai câteva luni. Andreea Antonescu a reușit să își recapete silueta imediat și este mândră de felul în care arată.

Fanii cântăreței au apreciat fotografiile cu ea în costum de baie și au complimentat-o pentru felul în care arată. „Tu ai născut de curând?!”, „Ai fost vreodată însărcinată? :O”, „Arăți superb! Felicitări!”, „Superbă”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu are 45 de kilograme

Artista nu a ținut dietă după ce a născut, ba chiar a mâncat multe dulciuri. Andreea Antonescu are un metabolism bun, care a ajutat-o să scape imediat de kilogramele în plus. Ea cântărește acum 45 de kilograme, însă și-ar dori să mai ia puțin în greutate.

„Eu sunt în permanență dependentă de dulciuri. Mănânc în continuare foarte multe dulciuri, în special ciocolată. Obișnuiesc să merg la sală, mai fac din când în când câteva tratamente, dar nu fac parte din stilul meu de viață.

Chiar am avut noroc și de genă bună și de un metabolism foarte ok. De când am născut nu am reușit să merg extrem de des la sală, dar am avut noroc! Înainte de America Express făceam sală mai multă, de câte 4-5 ori pe săptămână, că să mă antrenez să pot rezista.

De obicei, după fiecare masă eu mănânc ciocolată, așa mi-am făcut un obicei! Dar acum, asta mică mă ține în priză pentru că nu stă locului deloc. Are o energie debordantă la 7 luni, parcă vrea să o ia din loc, e girofar!

Când am rămas însărcinată cu ea, aveam 47-48 de kilograme, iar acum am 45. Chiar vreau să mă îngraș puțin!”, a povestit Andreea Antonescu, care recent a și botezat-o pe fetița sa și a lui Victor Vrânceanu, pentru ciao.ro.

Botez ca-n povești pentru Venice Victoria

Andreea Antonescu a născut pe 19 decembrie 2022 o fetiță perfect sănătoasă, iar botezul micuței a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Petrecerea a fost una foarte reușită și evenimentul a fost ca-n povești. Artista a și cântat la botezul fiicei sale, iar invitații s-au distrat de minune.

„Sunt fericită pentru că a ieșit mult mai frumos decât mă așteptăm! Mult mai bine și mai frumos decât pretențiile mele de Fecioară tipicară și perfecționistă. Dumnezeu a fost cu mine în barcă și le mulțumesc tuturor pentru tot, atât familiei mele cât și prietenilor și invitaților și tuturor celor care au fost alături de noi. A ieșit perfect!

Mă simt binecuvântată și m-am bucurat pe scenă de fiecare moment petrecut alături de Prestige Orchestra și de Andreea Bălan, colega mea de la Andre, alături de care am cântat cele mai cunoscute piese ale noastre. A fost o bucurie!”, a declarat extrem de emoționată Andreea Antonescu, la scurt timp după petrecerea de botez.

"Nu mai e tipul de cancer care te omoară!" Și e foarte sigură de ce spune, pentru că e specialitatea ei

