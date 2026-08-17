„Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem la mare la noi câteva zile. A fost neașteptat de frumos. Radu Vâlcan, poate mai “furăm” câteva zile și în septembrie”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe Facebook.

Adela Popescu a postat o imagine cu ea în costum de baie, stând pe șezlong, dar și una cu tatăl ei. Însă fotografia în care vedeta și Radu Vâlcan se sărută pasional a fost îndelung apreciată și a primit sute de comentarii pe contul de socializare.

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Zilele trecute, Radu Vâlcan s-a întors în București după o perioadă de deconectare petrecută la Șușani, unde el și Adela Popescu dețin o casă de vacanță. Prezentatorul TV a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online o serie de concluzii despre pauza luată de la ritmul agitat al Capitalei.

Prezentatorul TV a detaliat modul în care stilul de viață din oraș își pune amprenta asupra stării emoționale fără ca oamenii să își dea seama. „Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam.

Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză.

Ci la cele care se lipesc de noi. Mirosuri rămase în haine și în bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri. Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a transmis Radu Vâlcan.







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