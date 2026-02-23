După trei ani de absență de pe covorul roșu al prestigiosului eveniment, Prințesa de Wales a revenit alături de soțul său, într-o seară care părea pregătită să reafirme unitatea și continuitatea cuplului regal. Kate Middleton a impresionat cu o rochie roz, cu umerii goi, o alegere rafinată și feminină, în timp ce William a optat pentru un sacou de catifea bordo, o ținută elegantă, dar diferită de clasicele apariții anterioare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Totuși, atenția publicului s-a mutat rapid de la ținutele impecabile la detalii legate de aspectul fizic al prințului. În loc ca seara să fie dominată de comentarii despre stil și prezență regală, rețelele de socializare au fost invadate de remarci critice la adresa schimbărilor vizibile ale look-ului lui William, în special în ceea ce privește părul acestuia.

Pentru cuplul regal, participarea la BAFTA este una cu tradiție, mai ales că Prințul William este președintele British Academy of Film and Television Arts încă din anul 2010. De-a lungul timpului, cei doi au fost considerați un reper de eleganță și discreție, iar aparițiile lor au fost analizate constant de presa internațională. În 2024, William a participat singur la eveniment, în timp ce Kate se afla în perioada de recuperare după intervenția abdominală care a precedat anunțul legat de diagnosticul său de cancer.

Prințul William, criticat după apariția la Premiile BAFTA 2026

Revenirea lor împreună pe covorul roșu ar fi trebuit, așadar, să fie un moment de bucurie, însă reacțiile online au luat o turnură neașteptată. În secțiunile de comentarii ale postărilor de pe Instagram, numeroși internauți au început să facă remarci legate de aspectul prințului, cu mesaje precum „Unde i-a dispărut părul?” sau „Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani”.

Deși Prințul William a abordat în trecut cu autoironie subiectul calviției, reacțiile din acest an par mai dure decât de obicei și reflectă presiunea constantă la care sunt supuși membrii familiei regale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE