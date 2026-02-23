Pe 22 februarie 2026, Royal Festival Hall din Londra a fost locul unde eleganța și stilul s-au întâlnit pentru a celebra noaptea mare a filmului britanic: Premiile BAFTA 2026. Vedete de prim rang precum Monica Bellucci, Emma Stone, Timothée Chalamet și Kate Hudson au strălucit pe covorul roșu, oferind un spectacol de modă memorabil.

Conform British Vogue, BAFTA este renumit pentru momentele sale de modă remarcabile. Anul acesta, Timothée Chalamet a optat pentru un costum Givenchy semnat de Sarah Burton, iar Chase Infiniti a impresionat într-o creație Louis Vuitton.

Central Saint Martins continuă să inspire. De exemplu, rochia „Paul Mescal” creată de absolventul Oli Clarke a fost subiect de discuție, deși niciuna dintre vedete nu a îndrăznit să o poarte.

Kate Middleton și Prințul William, eleganți la Premiile BAFTA 2026

Kate Middleton, nora Regelui Charles, a strălucit într-o rochie roz deosebită, cu umeri dezgoliți, realizată din panouri de țesături fluide în nuanțe diferite de roz. Rochia a fost accesorizată cu o curea burgundy care se asorta perfect cu sacoul de catifea al lui William, iar Kate a purtat o geantă clutch în aceeași culoare.

Prințesa de Wales și-a completat look-ul cu părul lăsat liber în valuri elegante și o pereche de cercei lungi, cu diamante, adăugând un plus de rafinament. Apariția sa la premiile BAFTA din acest an a fost un moment special, mai ales după ce, în 2024, William a participat singur, deoarece Kate se afla sub tratament pentru cancer.

Totodată, apariția lor zâmbitoare vine în plin scandal, în urmă cu câteva zile Prințul Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat.

Monica Belluci, elegantă în negru la Premiile BAFTA 2026

Monica Bellucci a strălucit la BAFTA 2026 cu un colier impresionant din colecția High Jewelry Cartier, denumit En Équilibre. Bijuteria, cu diamante și safire într-o compoziție asimetrică, a fost dezvăluită prima dată la Stockholm, în mai 2025.

Actrița a asortat colierul cu o rochie neagră, cu umeri dezgoliți, semnată Stella McCartney. Bellucci, ambasadoare de lungă durată a brandului Cartier, a declarat pentru Vogue Scandinavia: „De fiecare dată când port bijuteriile Cartier, simt că pășesc într-un moment atemporal. High Jewelry înseamnă emoție și amintire, momente care rămân cu tine”.

Ea a mai adăugat: „Pentru mine, bijuteriile sunt o formă de identitate, care poate fi feminină și puternică. Există o seducție aparte atunci când porți bijuterii… Ca adolescentă, îmi priveam mama și bunica pregătindu-se să iasă, iar atingerea finală era întotdeauna un colier sau un inel. Acele momente mi-au modelat interesul pentru bijuterii”. Actrița are o istorie remarcabilă cu piesele Cartier. La Cannes, în 2006, a purtat celebrul colier cu crocodil María Félix, fiind singura femeie, în afară de Félix, care a avut onoarea să-l poarte. În 2019, Bellucci a uimit din nou pe covorul roșu cu un colier-tribut dedicat aceleiași creații, realizat din diamante și smaralde de 46,45 carate.

