„Mi se pare că am stat suficient de mult (n.r. – cu copiii). Niciodată nu îi las cu nimeni decât cu Marius sau cu bunicii. Deci sunt super ok. Nu mai sunt așa pentru că mi se pare că dacă tu ești fericită ca mamă, asta se reflectă și în relația cu copiii.

Da, simțeam. În special în ultimele luni. La cel mare nu am avut niciodată sentimentul acesta, am lucrat și în online, acolo unde am avut activitate constantă.

Dar simțeam nevoia de energie a oamenilor, de emoțiile live-urile, sunt un om foarte social. Îmi lipsea, da (n.r. – televiziunea)”, a declarat Flavia Mihășan pentru Antena Stars, citat de Spynews.

Întrebată cum reacționează cei doi băieței ai săi în momentul în care o văd la televizor pe mama lor, aceasta a precizat că cel mic este cel care îi simte lipsa.

„Cel mic plânge dacă mă vede la televizor. Zice că vrea să vină și el la televizor. Vrea și el în platou, o să îl iau la un moment dat. Încă sunt mici”, a mai dezvăluit prezentatoarea meteo de la „Super Neatza Weekend”.

Flavia Mihășan a vorbit, în cadrul aceluiași interviu, despre pasiunile sale. Prezentatoarea meteo de la „Super Neatza Weekend” a mărturisit că și-ar fi dorit foarte mult să joace pe marile scene și asta pentru că iubește foarte mult actoria.

„M-am gândit la asta de câtva ori. Eu în școală am făcut și pian și cred că aici m-aș fi îndreptat. Tot în zona artistică, eram varză la matematică în școală. Am făcut și actorie de film. Am făcut și cursuri de teatru. Și dacă nu ar fi fost dansul și nici pianul, cred că tot ceva în zona actoriei”, a mai precizat vedeta din showbizul românesc.

