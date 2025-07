Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat discret la începutul acestui an, după 19 ani de căsnicie. Cei doi au ales să gestioneze separarea cu maturitate și respect reciproc, fără să-și expună viața personală în spațiul public. Recent, fosta europarlamentară a vorbit pentru prima dată despre divorț și a dezvăluit că relația cu fostul premier român este una civilizată, bazată pe comunicare, mai ales de dragul copiilor.

Cum au reacționat copiii când au aflat despre divorț

Într-un interviu oferit pentru Știrile Antena Stars, Daciana Sârbu a mărturisit că cele două fiice ale cuplului, dintre care una este adoptată, nu au fost profund afectate de despărțire, tocmai pentru că lucrurile s-au desfășurat treptat, fără conflicte vizibile.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a declarat Daciana Sârbu, potrivit spynews.ro.

Daciana Sârbu, despre decizia de a o adopta pe Maria

Daciana Sârbu și-a continuat activitatea profesională și își asumă pe deplin rolul de mamă, dedicându-se în totalitate creșterii fetelor. În ceea ce privește decizia de a adopta o fetiță, ea a subliniat că a fost un gest asumat, făcut într-un moment în care se simțea pregătită și împlinită.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a declarat Daciana Sârbu.