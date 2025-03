După ce a câștigat sezonul 20 „Te cunosc de undeva!”, Ilona Brezoianu a primit un loc de cinste la masa juriului, alături de Ozana Barabancea, Aurelian Temișan și Mihai Petre. Într-un interviu acordat revistei Unica, ea a povestit cum s-a acomodat.

„Sunt foarte bucuroasă. Întotdeauna consider că avem ceva de învățat. Învăț lucruri despre mine, așa cum am învățat și în calitate de concurentă, deși au fost lucruri pe care nu am crezut, poate, că sunt capabilă să le fac. Iată că am fost. Acum e o provocare mare pentru mine și vreau să învăț din ea, vreau să fiu din ce în ce mai bună și pe partea asta”, a spus Ilona Brezoianu, pentru Unica.ro.

Ilona a punctat cât de mult respect le poartă colegilor de la masa juriului, dar și cum a evoluat relația lor.

Nu am simțit niciun fel de reticență din partea lor. Sigur că raportarea e ușor ciudată pentru mine. Eu îi respectam foarte mult când eram concurentă și asta se întâmplă și acum. Mi-e destul de greu să mă obișnuiesc cu ideea că acum sunt și eu ca ei. Bunul meu simț îmi spune că uneori trebuie să mai și tac din gură sau nu știu. Dar uite că ușor, ușor ne împrietenim. Ne înțelegem din ce în ce mai bine, ne permitem și glume. Ei mă respectă și eu îi respect pe ei și e foarte ok”, a mai dezvăluit vedeta de la Antena 1.

Ilona a câștigat sezonul 20 „Te cunosc de undeva!”, alături de Florin Ristei (37 de ani). „Eu încerc să fiu cât de obiectivă pot și să renunț cât de cât la empatia asta cu care îi privesc, pentru că îmi este foarte greu să le dau acele puncte, dacă sunt atașată emoțional de ei. Nu vreau să îi dezamăgesc, dar trebuie să mă detașez, să-i încurajez, să fiu prietena lor și să le spun că eu înțeleg prin ce trec și știu câte emoții au avut.

Știu cât de greu este să fii concurent, dar… Trebuie să-mi și fac bine treaba și să le spun atunci când au greșit sau când îi pot chiar îndruma pe partea de actorie, că eu asta jurizez. Din experiența mea, îi pot îndruma într-o anumită direcție. Poate să descopere ceva despre ei ce nu știau că pot face”, a mai spus Ilona Brezoianu, pentru Unica.ro.

