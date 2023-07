Dan Capatos și Mirela Vaida sunt colegi la Antena Stars, după ce emisiunile lor au fost mutate, la dorința conducerii trustului, de la Antena 1. Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” a avut parte de o experiență traumatizantă chiar în direct, atunci când o femeie a intrat în platou și a aruncat cu un bolovan în ea.

Prezentatorul de la „Xtra Night Show” a făcut glume despre această situație în emisiunea sa, iar Mirela Vaida ar fi fost extrem de deranjată de atitudinea lui Dan Capatos în aceea ce privește întâmplarea.

„Eu îmi risc viața și sunt luată la mișto, mai ales de un coleg. Nu este posibil așa ceva”, ar fi spus Mirela Vaida. Prezentatoarea ar fi discutat cu șefii despre această situație și s-ar fi plâns acestora că nu este normal ca un coleg să râdă de întâmplarea traumatizantă prin care ea a trecut. Incidentul a avut loc în urmă cu 2 ani, însă vedeta este afectată și acum.

Dan Capatos a spus pentru cancan.ro că nu știe despre nicio plângere a Mirelei Vaida la superiori, însă nu exclude această posibilitate.

„Orice este posibil, însă nu am auzit niciodată în toți acești ani că ar avea ceva cu mine. Niciunul dintre șefii mei nu mi-a transmis ceva legat de o posibilă plângere sau supărare. Sau poate că au considerat că nu este cazul să ia măsuri, dacă este adevărat că ar fi făcut aceasta plângere. De la acel moment, noi ne-am mai întâlnit de cel puțin trei ori la filmările promourilor pentru stație și totul a decurs absolut normal. Am vorbit, am râs, nu mi-a lăsat senzația că ar avea ceva personal cu mine. Eu o consider pe Mirela o prietenă, chiar dacă la momentul respectiv am făcut o caterincă în emisiunea mea. Este o fată inteligentă și știe că noi facem cel mai mult mișto în primul rând de noi înșine.”

Recomandări Rezultate BAC 2023 – edu.ro. Iată notele la Bacalaureat pe județe

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Mirela Vaida, despre momentul traumatizant prin care a trecut

Prezentatoarea povestea la câteva luni de la primul atac că trece „printr-o traumă de nedescris”, însă încearcă să ascundă totul, să fie tare. Mirela Vaida spunea că își dorește să ducă o viață normală, liniștită, alături de familia ei.

„Pot să spun că am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Atunci când știi că ești moderator și că totul este în mâinile tale, ai acea forță și, mai ales după un astfel de șoc, am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv și mă face să fiu vocală. În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine, eu sunt doar un om. Și sunt un om extrem de vulnerabil, care de două luni trec printr-o traumă de nedescris, pe care am încercat să n-o arăt și sunt un om care nu vrea decât să ducă o viață normală, liniștită”, a declarat Mirela Vaida la Antena 3.

Recomandări După Caravana educației de la PSD, urmează Caravana sanitară de la AUR. Partidul pleacă la drum cu autospeciale de un milion de euro. „Facem propagandă la ieșire”

Vezi Rezultate BAC 2023 edu.ro – notele de la Bacalaureat 2023!

Playtech.ro Anunț important pentru pensionarii din România. Cei care primesc banii pe card vor fi nevoiți să facă asta

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Ce notă a luat Mircea Badea la Bacalaureat: ”Am crezut că este o greșeală”

Știrileprotv.ro Câți copii ucraineni a luat „Mama Rusie” de la începutul războiului

Observatornews.ro Rezultate Bac 2023. Edu.ro a publicat notele la Bacalaureat

Orangesport.ro VIDEO | Transfer rezolvat de FCSB! "Se întâmplă, ne părăseşte". Lacrimi la plecarea fotbalistului acontat de Gigi Becali. Vine pentru a fi titular

Unica.ro 'Te făcea să te simți ca ultimul om, te umilea prin gesturi fizice. N-am uitat niciodată'. Prin ce a trecut Ramona Pauleanu în liceu