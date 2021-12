Jurata de la X Factor preferă ținutele care să-i pună în evidență silueta de invidiat, dar și decolteul amplu.

„Loredana într-o formă de vai de capul meu, o ținută…Nu mai scrieți la CNA că nu e chiar cum ar trebui. Cele mai multe hârtii la CNA le avem pentru decolteul tău dintr-o emisiune.

S-au strâns petiții. Țara nu putea să meargă înainte fără să scrie cineva de sânii tăi la CAN”, a declarat Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani, potrivit Spynews.

Susține că nu are operați estetice

De o bună perioadă, Loredana Groza e criticată pe rețelele de socializare de fani că a exagerat cu operațiile estetice. Într-un interviu, cântăreața le-a dat peste nas, a spus că nu e operată.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow.

Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la Antena 1.





