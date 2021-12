În ediția de astăzi de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Lidia Buble a venit pentru a își promova noua melodie, „Extrapolăm”, pe care a lansat-o în urmă cu 6 zile și are deja sute de mii de vizualizări pe YouTube. „Nu am reușit noi două să câștigăm Asia Express, însă cel mai important este că am reușit să câștigăm inimile oamenilor faini de la noi din țară și nu numai. Cel mai câștigată am fost că am reușit să petrec două luni alături de sora mea. Acesta a fost principalul motiv pentru care am acceptat să particip. Știam că asta e singura șansă să ne mai petrecem atât de mult timp împreună. Dacă nu ar fi fost Esti, probabil… din 11 frați aveam pe cine să aleg”, a spus artista în emisiune.

Dani Oțil a profitat de faptul că Lidia Buble este prezentă în platoul emisiunii pe care el și fostul ei iubit o moderează și a lansat câteva ironii la adresa cântăreței. Prezentatorul TV s-a legat de aspectul fizic al vedetei și nu a mai ținut cont că timp de 5 ani ea a fost iubita lui Răzvan Simion, colegul și bunul lui prieten.

Lidia Buble își lansează propriul parfum

Florin Ristei a fost cel care a intervievat-o pe Lidia Buble, în timp ce Răzvan Simion și Dani Oțil se aflau în alt platou. Fosta concurentă de la „Asia Express” a anunțat că în curând va lansa un parfum, care se va numi „Karma”.

„Am visat la asta de la o vârstă foarte fragedă. Pe lângă această pasiune de a cânta, eu am o pasiune foarte mare și pentru parfumuri. În cel mai scurt timp voi lansa parfumul la care am visat de o viață. Nu există zi de la Dumnezeu să nu fiu întrebată ce parfum folosesc”, a declarat vedeta.

În momentul în care cântăreața povestea despre noua sa afacere, discuția s-a mutat în platou, acolo unde se aflau Dani Oțil și Răzvan Simion. În glumă, Dani Oțil a spus că în cabina prezentatorilor mirosul este unul foarte puternic, asta după ce artista s-a schimbat, făcând referire că parfumul ei este foarte persistent. „O să mai fie acolo pentru câteva săptămâni”, i-a răspuns Lidia Buble.

„Ahhh! Am vrut să spun o răutate, dar nu o spun… Că la așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr. Ți se potrivește să vinzi parfumuri”, a fost replica lui Dani Oțil la adresa Lidiei Buble. Prezentatorul știa că nasul artistei a fost mereu un subiect foarte comentat în mediul online de răutăcioși.

