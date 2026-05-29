Vladimir Putin a comentat, în mod neobișnuit pentru el, un atac cu dronă împotriva unui stat membru UE și NATO, în acest caz fiind vorba de drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a rănit două persoane.

Liderul rus și-a concentrat însă mesajul pe ideea de a stârni confuzie și neîncredere în autoritățile române – o operațiune psihologică dusă de mult ani de Kremlin împotriva statelor membre UE și NATO.

Vorbind în fața presei la finalul unei vizite la Astana, în Kazahstan, Putin a susținut că abia a auzit de atacul de la Galați. Și totuși, deși „abia a auzit”, liderul de la Kremlin a negat imediat că drona ar fi rusească și a insinuat, probabil în mod intenționat, că experții români nu ar avea competențele necesare să determine originea dispozitivului fără pilot, iar autoritățile române s-ar fi grăbit să acuze Rusia.

„Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate determina originea (dronei – n.r.) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a susținut liderul autoritar rus, citat de agențiile de presă EFE și Reuters, preluate de Agerpres.

Putin a cerut ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare. De regulă, liderul rus a făcut astfel de solicitări în cazuri grave.

Într-un comunicat oficial, MApN a precizat că atacul de la Galați a avut loc în contextul unor noi bombardamente lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Una dintre drone a pătruns în spațiul aerian al României și a fost monitorizată până în momentul impactului. MApN a subliniat că drona respectivă este de tip Geran 2, de proveniență rusească.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO

a confirmat vineri seara că drona căzută în Galați este de tip Geran 2, de origine rusească.

Întrebat de jurnaliști dacă Vladimir Putin a fost informat despre drona rusească prăbușită la Galați, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns ironic: „Dar voi ce credeți? Că am ascuns asta?”.

Incidentul de la Galați, cel mai grav petrecut în România de la lansarea agresiunii militare ruse în Ucraina, s-a întâmplat la câteva ore de la amenințarea proferată de ambasadorul Rusiei la București, Valentin Lipaev. După o convocare la Ministerul român de Externe, ambasadorul Lipaev a cerut României „să trateze cu maximă seriozitate” cererea de evacuare a personalului diplomatic din Kiev.

Între timp, Valentin Lipaev a fost convocat din nou la sediul MAE. „L-am convocat pe ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Securitatea României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea de la Ministerul Apărării Naționale că drona care s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din Galați era de origine rusă”, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat vineri dimineață cu președintele Nicușor Dan despre situația de la Galați. Mark Rutte l-a asigurat pe președintele României „de solidaritatea absolută a NATO” și și-a exprimat compasiunea pentru cei răniți în incident.

O femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani au fost răniți în explozia dronei rusești care a căzut peste un bloc din Galați. Cătălin Sion, purtător de cuvânt al ISU Galați, a declarat pentru Libertatea că cei doi se aflau în apartamentul afectat de explozia care s-a produs după impact.

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a evocat vineri atacul de la Galați și a transmis un mesaj de intimidare la adresa cetățenilor din Uniunea Europeană. „Fiţi vigilenţi, s-a terminat cu liniştea”, a amenințat fostul preşedinte rus, în prezent una dintre cele mai radicale voci ale propagandei Kremlinului.