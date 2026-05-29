Vladimir Putin a comentat, în mod neobișnuit pentru el, un atac cu dronă împotriva unui stat membru UE și NATO, în acest caz fiind vorba de drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a rănit două persoane.
Liderul rus și-a concentrat însă mesajul pe ideea de a stârni confuzie și neîncredere în autoritățile române – o operațiune psihologică dusă de mult ani de Kremlin împotriva statelor membre UE și NATO.
Vorbind în fața presei la finalul unei vizite la Astana, în Kazahstan, Putin a susținut că abia a auzit de atacul de la Galați. Și totuși, deși „abia a auzit”, liderul de la Kremlin a negat imediat că drona ar fi rusească și a insinuat, probabil în mod intenționat, că experții români nu ar avea competențele necesare să determine originea dispozitivului fără pilot, iar autoritățile române s-ar fi grăbit să acuze Rusia.
„Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? Nimeni nu poate determina originea (dronei – n.r.) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a susținut liderul autoritar rus, citat de agențiile de presă EFE și Reuters, preluate de Agerpres.
Putin a cerut ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare. De regulă, liderul rus a făcut astfel de solicitări în cazuri grave.
Într-un comunicat oficial, MApN a precizat că atacul de la Galați a avut loc în contextul unor noi bombardamente lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Una dintre drone a pătruns în spațiul aerian al României și a fost monitorizată până în momentul impactului. MApN a subliniat că drona respectivă este de tip Geran 2, de proveniență rusească.
Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO
a confirmat vineri seara că drona căzută în Galați este de tip Geran 2, de origine rusească.
Întrebat de jurnaliști dacă Vladimir Putin a fost informat despre drona rusească prăbușită la Galați, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns ironic: „Dar voi ce credeți? Că am ascuns asta?”.
Incidentul de la Galați, cel mai grav petrecut în România de la lansarea agresiunii militare ruse în Ucraina, s-a întâmplat la câteva ore de la amenințarea proferată de ambasadorul Rusiei la București, Valentin Lipaev. După o convocare la Ministerul român de Externe, ambasadorul Lipaev a cerut României „să trateze cu maximă seriozitate” cererea de evacuare a personalului diplomatic din Kiev.
Între timp, Valentin Lipaev a fost convocat din nou la sediul MAE. „L-am convocat pe ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Securitatea României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea de la Ministerul Apărării Naționale că drona care s-a prăbușit într-o clădire rezidențială din Galați era de origine rusă”, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat vineri dimineață cu președintele Nicușor Dan despre situația de la Galați. Mark Rutte l-a asigurat pe președintele României „de solidaritatea absolută a NATO” și și-a exprimat compasiunea pentru cei răniți în incident.
O femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani au fost răniți în explozia dronei rusești care a căzut peste un bloc din Galați. Cătălin Sion, purtător de cuvânt al ISU Galați, a declarat pentru Libertatea că cei doi se aflau în apartamentul afectat de explozia care s-a produs după impact.
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a evocat vineri atacul de la Galați și a transmis un mesaj de intimidare la adresa cetățenilor din Uniunea Europeană. „Fiţi vigilenţi, s-a terminat cu liniştea”, a amenințat fostul preşedinte rus, în prezent una dintre cele mai radicale voci ale propagandei Kremlinului.
Linguraru 30.05.2026, 05:42
Sa-i punem baterii noi si s-o trimitem la Kremlin.
Emilee 30.05.2026, 09:31
De ce nu vine sa o ia ? Poti avea incredere in Rusi ?
Moravurinoi 30.05.2026, 09:47
Davai drona. Tătuțu Putin va va iexplica ca acia druona ieste die la Ursula si die la Suoroș facutâ cu mâinili lui Zielienski. Iel iesti iexpertul pe cari il aștiaptâ Simiuon.
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