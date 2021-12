În matinalul de la Antena 1, în ediția de vineri, 17 decembrie, Dani Oțil a povestit o întâmplare care l-a făcut să se simtă stânjenit, după ce s-a cazat pentru câteva ore la un hotel din București. Prezentatorul TV a avut treabă acolo și se temea să se întâlnească cu cineva cunoscut, pentru că ar fi putut interpreta altfel lucrurile, el fiind căsătorit și cu un bebeluș acasă.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Dani Oțil a povestit că fix în momentul în care ieșea din lift s-a întâlnit cu Mirela Retegan, fondatoarea „Gașca Zurli”.

„Ieri am stat cinci ore cazat într-un hotel din București. Mergeam pe hol cu cheia în mână și mă gândeam ce penibil ar fi să mă întâlnesc cu cineva cunoscut. Când ies din lift m-am întâlnit cu Mirela Retegan.

Ce ciudat a fost să fiu văzut, mai ales că se gândea că am copil acasă. Și eu mă gândeam la cazul ei, că și ea are fata de 18 ani acasă și poate că nu a vrut să fie văzută… Ne-am cercetat unul pe altul din priviri. Până la urmă ne-am pupat și am plecat… Dar nici până acum nu știu ce cauta Mirela Retegan în acel hotel”, a povestit Dani Oțil la „Neatza cu Răzvan și Dani”, relatează Playtech.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cu ce se ocupa Dani Oțil înainte să fie celebru

Aproape zilnic apare pe micul ecran de ani. Dani Oțil e unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din România. El face echipă cu Răzvan Simion, cel care i-a fost coleg chiar și în școală. Moderatorul, înainte să aibă un job în televiziune, a avut o altă meserie diferită față de ce face acum.

„Și acum se practică mâncatul pe tastatură la birou. Am fost și IT-ist când eram mai tânăr, Doamne, ce găseam pe tastaturi. Doamne, ce găseam acolo. Era incredibil! Găseam scame, agrafe de birou, așa era pe vremea aia, păr, cartofi prăjiți”, a povestit Dani Oțil, transmite fanatik.ro.



PARTENERI - GSP.RO Cine e bărbatul care are o soție cu 47 de ani mai tânără și a cumpărat un munte

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă a fost JEFUITĂ chiar în Parlament. Ce i s-a luat și pe cine bănuiește senatoarea

Observatornews.ro Misterul crimei din Iaşi se adânceşte. Principalul suspect susţine că a văzut alte două persoane în casă în noaptea groazei

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2021. Scorpionii ar fi bine să își exerseze astăzi răbdarea și abilitatea de a obține aceleași rezultate

Știrileprotv.ro Șoșoacă: Dețin informații care ar putea distruge o parte din NATO și jumătate din Uniunea Europeană

Telekomsport Trădare de proporţii pentru Anamaria Prodan! Tânărul a recunoscut absolut totul

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool