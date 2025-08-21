Cuprins:
„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol.
Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul”, a spus Dani Oțil pe rețelele de socializare.
Ce s-a întâmplat după ce nu a fost lăsat să intre
Însă acesta nu s-a lăsat descurajat și a găsit rapid o soluție ingenioasă. „Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit, și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot”.
Prezentatorul a glumit apoi spunând că situația i-a amintit de adolescență. „Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani și o rugam vinerea pe mama să mă lase să ies cu Robi și cu Răzvan în oraș, la Reșița, la cofetărie, să bem Pepsi și să mâncăm sticksurile Croco.”
Momentul decisiv a venit chiar la intrarea în restaurant. „Deci când am trecut colțul îmbrăcat în cămașa mea de nouă euro, luată de la coreean, din colț, m-am uitat în ochii bodyguardului care e un tip frumușel așa, colorat la piele, bronzat, și m-am uitat în ochii lui și câteva secunde am văzut privirea pierdută, zici că era mama când eu ziceam că e vineri seară și vreau să ies în oraș.
I-am făcut așa și el a făcut așa (n.r. a dat din cap), în momentul ăla mi-am dat seama că Dana Budeanu a zis că sunt îmbrăcat de 10. Ce, mă? Îți e rușine? Sunt cel mai sărac om îmbrăcat din acest restaurant. 9 euro sunt 9 euro”.
Cum s-a îmbrăcat Dani Oțil
Când a ajuns la restaurant, Dani Oțil purta un maiou gri cu pantaloni scurți, pălărie pe cap și ochelari de soare. Restaurantul, care ar fi unul Dolce&Gabanna, pare că are dress-code strict în Marbella.
Ulterior, de la supermarket, el și-a luat o cămașă viu colorată. De partea cealaltă era soția lui, Gabriela Prisăcariu, care purta costum de baie și o rochie roșie, o ținută asortată din cap până în picioare.
