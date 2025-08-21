„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol.

Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce & Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul”, a spus Dani Oțil pe rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat după ce nu a fost lăsat să intre

Însă acesta nu s-a lăsat descurajat și a găsit rapid o soluție ingenioasă. „Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit, și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot”.

Prezentatorul a glumit apoi spunând că situația i-a amintit de adolescență. „Nu m-am mai simțit așa de când aveam 14 ani și o rugam vinerea pe mama să mă lase să ies cu Robi și cu Răzvan în oraș, la Reșița, la cofetărie, să bem Pepsi și să mâncăm sticksurile Croco.”

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Momentul decisiv a venit chiar la intrarea în restaurant. „Deci când am trecut colțul îmbrăcat în cămașa mea de nouă euro, luată de la coreean, din colț, m-am uitat în ochii bodyguardului care e un tip frumușel așa, colorat la piele, bronzat, și m-am uitat în ochii lui și câteva secunde am văzut privirea pierdută, zici că era mama când eu ziceam că e vineri seară și vreau să ies în oraș.

I-am făcut așa și el a făcut așa (n.r. a dat din cap), în momentul ăla mi-am dat seama că Dana Budeanu a zis că sunt îmbrăcat de 10. Ce, mă? Îți e rușine? Sunt cel mai sărac om îmbrăcat din acest restaurant. 9 euro sunt 9 euro”.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Cum s-a îmbrăcat Dani Oțil

Când a ajuns la restaurant, Dani Oțil purta un maiou gri cu pantaloni scurți, pălărie pe cap și ochelari de soare. Restaurantul, care ar fi unul Dolce&Gabanna, pare că are dress-code strict în Marbella.

Ulterior, de la supermarket, el și-a luat o cămașă viu colorată. De partea cealaltă era soția lui, Gabriela Prisăcariu, care purta costum de baie și o rochie roșie, o ținută asortată din cap până în picioare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE