Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt împreună de peste cinci ani, iar relația lor pare să devină din ce în ce mai solidă. Cunoscuți ca unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, cei doi s-au căsătorit în vara anului 2021, iar în scurt timp au devenit părinți. În plus, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, a demonstrat că știe să păstreze armonia în familie, inclusiv cu mama soției sale.

Recent, Dani Oțil a dezvăluit, cu umorul său caracteristic, cum a reușit să se înțeleagă atât de bine cu soacra sa. În cadrul unui interviu, prezentatorul a povestit un moment amuzant în care a postat un videoclip măsurându-și fiul cu cizmele Gabrielei, subliniind ironic dimensiunile încălțărilor. Soacra, martoră la acea scenă, a fost ulterior implicată într-o discuție pe această temă, iar Dani nu a ezitat să aducă un strop de umor în relația cu ea.

„Nu sunt glume, ești într-o eroare! Nu sunt glume niciodată, asta este viața mea, eu spun doar ce simt sau ce văd, nu sunt glume. (…) E normal. Am spus ceva greșit? Unde mai pui că era și soacra mea la noi acasă, și când am văzut-o cum iese din casă, am avut o discuție ca între soacre.”, a declarat Dani Oțil pentru Spynews.ro.

„Mutați cartea de muncă a soacrei la voi la firmă și o să aveți o viață mai ușoară”

Prezentatorul a explicat că mama Gabrielei Prisăcariu colaborează cu el într-un proiect profesional, ceea ce a contribuit la consolidarea relației dintre ei.

„Cu mine, bineînțeles! Mama soacră lucrează și la mine la firmă și atunci nu avea cum să țină cu fiica sa. Mutați cartea de muncă a soacrei la voi la firmă și o să aveți o viață mai ușoară”, a mai spus prezentatorul de la Antena 1.

Dani Oțil este cunoscut pentru glumele sale spontane și ironia fină, pe care nu se sfiește să o aplice și în familia sa, uneori chiar la adresa soției. Cu toate acestea, umorul său pare să fie cheia succesului în păstrarea unei atmosfere relaxate, atât acasă, cât și la locul de muncă.

