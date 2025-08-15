Azi, de Sfânta Marie, Daniela Gyorfi va petrece jumătate de zi alături de Maria, în vârstă de 14 ani și asta pentru că vedeta este nevoită să onoreze concertele pe care le are programate.

„Din păcate, nu reușesc să o duc azi nicăieri pe Maria, pentru că am cântări. Mâine plec din nou la mare, pe litoral, mai am și acolo câteva concerte. Maria este un copil foarte bun și cuminte și înțelege situația. De ziua ei i-am cumpărat mai multe haine din colecțiile noi de toamnă, ciocate, pentru că se poartă, și lenjerie intimă de la firma ei preferată. Merită tot ce e mai bun și mai frumos pentru că învață bine, din toamnă intră în clasa a 8-a și va avea un an de foc. Face meditații, ne pregătim.

Nu mă pot plânge pentru că ea învață foarte bine. Azi, în zi de sărbătoare, de ziua numelui ei, stăm puțin acasă, ne gătește George niște creveți, apoi plecăm la concerte. Urmează să o duc puțin pe Maria și în vacanță ,dar deocamdată nu știm unde. Am mai luat-o cu noi la mare”, a spus Daniela Gyorfi, pentru Click.

Potrivit celor spuse de Daniela Györfi, Maria vrea să devină traducătoare și învață singură două limbi străine foarte grele: coreeană și japoneză! Iar pe lângă asta, adolescenta este foarte bună și la istorie, unde a participat și la olimpiade.

„Maria se pregătește pentru clasa a VIII-a, învață la istorie, la limba română… Mai vine cu mine câteodată la mare, dar stă mai mult acasă, că avem o pisică. Anul acesta nu am trimis-o nicăieri în străinătate. Sau, mai bine zis, ea nu a vrut să meargă nicăieri, că o puteam trimite în Germania în vacanță. Ea vrea să învețe, citește nonstop, e cu burta pe carte. (…)”, a spus Daniela recent.

