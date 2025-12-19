După participarea în celebrul show TV, Alina Pușcău a fost invitată în această iarnă în podcastul pe care Nasrin Ameri îl are pe YouTube, iar acolo vedeta a vorbit despre viața ei, oferind detalii pe care publicul larg nu le cunoștea până acum.

Printre altele, Alina Pușcău a precizat că a pierdut un contract de 1 milion de dolari în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când locuia doar în SUA. Iar acest lucru s-a întâmplat din cauza iubirii!

Mai exact, fosta concurentă de la „Ferma! Orășeni vs Săteni” și „Asia Express” a refuzat să semneze contractul, deoarece fusese părăsită de iubit și încă suferea după acesta. Iar jobul nu era deloc unul de neglijat: o înlocuia pe Gisele Bundchen!

„Am pierdut un contract de 1 milion de dolari și, ce crezi, din cauza unui bărbat care m‑a rănit și s‑a căsătorit în trei săptămâni cu altcineva. Am fost terminată! Eram amândoi virgini, aveam 19 ani și el 26. A zis că se căsătorește virgin, pentru că era de religie. Am plecat și apoi, la vreun an, mi‑a zis că vrea să facă un contract, că eu făceam showroom. Și mă căuta să‑mi dea contractul acesta, pentru că Gisele Bundchen era cea care terminase contractul. Și eu plângeam după ăla…

Eu tot timpul așa am fost, când nu era cariera sau relația… Întotdeauna mă duceam după bărbat, pierdeam cariera! Asta zicea și mama, și cu fostul meu: «Lasă cariera, du‑te și căsătorește‑te». Niciodată, ca femeie, să nu te lași pe tine. Că dacă îți lași cariera… Și multe fete fac chestia asta, lasă totul pentru un bărbat. Bărbatul nu este universul! Tu ești universul, tu ești iubirea, tu ești tot ceea ce Dumnezeu ți‑a dat. Nu trebuie să lași nimic pentru un bărbat. Bărbatul ăla care te vrea, te vrea și te va aprecia exact așa cum ești și vei crește cu el exact așa cum ești”, a spus Alina Pușcău pe YouTube.

