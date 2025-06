Deși este cunoscută drept o femeie puternică și echilibrată, Andreea Raicu a recunoscut recent că a fost profund afectată de valul de comentarii negative primite în mediul online. Vedeta în vârstă de 47 de ani a povestit că a simțit, în ultima perioadă, un nivel de agresivitate atât de mare din partea haterilor, încât a ajuns să se teamă pentru propria siguranță.

Într-un interviu acordat recent, Andreea a mărturisit că, după ce a fost încurajată de un apropiat să șteargă comentariile răutăcioase, le-a citit pentru prima dată după mult timp – și a fost profund marcată.

„Nu le citesc, nu mă interesează comentariile unor oameni cărora nu le-aș cere niciodată sfatul. Recunosc că nu le citesc; mi s-a întâmplat să citesc în urmă cu câteva zile, atunci când cineva m-a sunat și mi-a spus: «Cum poți să trăiești cu toate comentariile alea? Trebuie să le ștergi, că nu e ok». M-am uitat, am rămas extrem de surprinsă și tristă. Nu pentru că am primit niște comentarii extrem de agresive, de violente, de nerespectuoase, știu că nu sunt despre mine, ci despre cei care le-au lăsat acolo”, a spus Andreea Raicu pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Am fost foarte deranjată să știu că trăiesc într-o lume în care există oameni care își pot exprima părerile în acest mod extrem de agresiv, fără să cunoască un om, sau să arunce cu cuvinte. M-a durut chestia asta“.

Andreea Raicu nu a mai ieșit seara din casă de frică

Impactul a fost atât de puternic încât, timp de două săptămâni, Andreea nu a mai ieșit seara din casă, de teamă. Obișnuia să își plimbe câinele la orele târzii, dar a renunțat complet la acest obicei, simțindu-se vulnerabilă și expusă.

„Nu am fost niciodată amenințată sau pusă într-o situație în care să simt nevoia să fac ceva, dar modul agresiv m-a speriat. Trebuie să recunosc că, în perioada în care am fost vocală, eu obișnuiesc să-mi plimb câinele seara, însă au fost două săptămâni în care nu am mai făcut-o. M-am simțit mai în siguranță să stau în casă”, a mai spus Andreea Raicu.

Prezentă recent la un eveniment monden, Andreea Raicu a vorbit despre cum încearcă să gestioneze atacurile din online. De regulă, alege să nu citească mesajele negative, însă această experiență i-a reamintit cât de periculos poate deveni spațiul virtual atunci când lipsa de empatie și violența verbală scapă de sub control.

Vedeta trage un semnal de alarmă cu privire la efectele psihologice ale agresiunii online și subliniază că, indiferent de imaginea publică, nimeni nu este imun la răutate.