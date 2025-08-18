Dacă în primul sezon amândoi au făcut parte din echipă, în cea de-a doua parte a rămas doar Victor Dorobanțu, în timp ce George Burcea a fost înlocuit cu Joonas Suotamo, un actor finlandez și fost jucător profesionist de baschet. El s-a făcut remarcat și drept Chewbacca, în „Star Wars: The Last Jedi”, „Solo: A Star Wars Story” și în „Star Wars: The Rise of Skywalker”.

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul «Wednesday», sezonul 2”, afirma George Burcea în urmă cu mai bine de un an, când informația a apărut în toată presa.

Acum, într-un clip video care a apărut pe TikTok și care a adunat peste 500.000 de vizualizări în aproximativ 24 de ore, fanii serialului afirmă că ar fi aflat motivul pentru care George Burcea a fost înlocuit cu Joonas Suotamo.

Potrivit informațiilor din videoclip, George Burcea ar fi primit aproximativ 50.000 de dolari pentru fiecare episod în care a apărut în primul sezon din „Wednesday”, însă pentru cea de-a doua parte ar fi cerut mai mulți bani: în jur de 300.000 de euro pentru fiecare episod în care apare. În caz contrat, va refuza să mai filmeze!

Cei de la Stargossip Top mai notează că George Burcea ar fi vrut să intervină în procesul de creație al lui Lurch din primul sezon al serialului de pe Netflix, fapt care l-ar fi deranjat pe Tim Burton. Și, pentru că nu s-au înțeles, până la urmă, românul nu s-a mai regăsit în cea de-a doua parte a producției.

În ciuda informațiilor care au apărut pe TikTok, nici surse din preajma lui George Burcea, dar nici echipa de la Netflix nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

„50.000 de dolari pe episod nu a luat Jenna Ortega. De unde sunt scoase sumele astea?”, „Nu îmi place noul Lurch”, „E grav dacă n-am remarcat că e un nou Lurch?” și „300.000 de dolari ca să stai mut lângă o mașină e o nebunie. Sunt foarte mulți bani pentru România” sunt doar câteva dintre sutele de comentarii care au apărut pe TikTok.

