„Am decis să mă stabilesc în casa copilăriei mele, în casa tatălui, de pe strada Caimatei.

Ca atare, am luat legătură cu un architect şi am ajuns amândoi la concluzia că locuinţa are urgent nevoie de îmbunătăţiri. Nici nu mă miră, fiindcă imobilul are peste 100 de ani vechime, iar tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei în ultima perioadă a vieţii sale”, a declarat Ionuţ Dolănescu pentru impact.ro.

Ionuț și Dragoș Dolănescu

El spune că este foarte încântat că a reuşit să păstreze casa, cu toate că va trebui să o renoveze, ceea ce presupune investiţii serioase.

„Nu a mai investit nimeni în această casă de ani buni, dacă nu chiar de decenii. Am decis să o şi măresc, fiindcă având deja trei copii, am nevoie de spaţii mai mari. În plus, cred că voi alege şi varianta propusă de architect, de a-i adăuga şi o mansardă, lucru care cred că i se potriveşte foarte bine.

O să dureze ceva până când casa va fi renovată, dar de acum nu mai contează, fiindcă acum casa e a mea, cu acte în regulă şi sunt foarte bucuros din pricina asta”, a adăugat Ionuţ Dolănescu.

