După ce Monica Gabor și Irinel Columbeanu au divorțat, fetița a rămas în România, în grija tatălui. Când a mai crescut, Irinuca a decis să se mute definitiv în Statele Unite ale Americii, acolo unde este fericită că locuiește. Adolescenta este implicată în multe proiecte la școală și se află printre primii elevi la învățătură. Ea s-a ambiționat și își dorește să aibă numai note mare, cu care se să mândrească.

Irina Columbeanu a fost întotdeauna preocupată de viitorul ei, chiar dacă s-a născut într-o familie în care are multe uși deschise, ea își dorește să reușească singură să se descurce în viață. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, în vârstă de 14 ani, a cochetat când era mică cu actoria, apoi își dorea să devină medic, însă acum planurile sale s-au schimbat. Irinuca își dorește să devină avocat, iar în ultima perioadă se ocupă cu simulări de procese pentru a se pregăti pentru meseria pe care vrea să o urmeze.

„În ultimul timp se ocupă cu niște simulări de procese, pe care le dau, nu știu exact în ce constau. La ei, învățământul e diferit. Înainte își dorea să fie medic, acum vrea să devină avocat”, a declarat Irinel Columbeanu pentru playtech.ro.

Irina Columbeanu scrie și o carte în limba engleză. Adolescenta nu a vrut să dezvăluie despre ce este vorba în lucrarea sa, însă Irinel Columbeanu a primit vestea cu mare bucurie și așteaptă să citească prima carte a fiicei sale. Momentan, fetița Monicăi Gabor este ocupată cu simulările de procese, astfel că realizarea cărții sale a căzut pe locul doi.

„Nu cunosc ce scrie Irina, o voi citi cu interes când o să o termine, nu am încercat să aflu. Fiind și eu autor, știu cum e. Nici ea nu-mi cere mie sfaturi, nici eu ei. Orice autor, nu vrea să dezvăluie nimic, până nu apare. În ultimul timp se ocupă cu niște simulări de procese, pe care le dau”, a adăugat acesta.

Cartea lui Irinel Columbeanu apare pe 15 decembrie

Așteptarea a luat sfârșit! Cartea lui Irinel Columbeanu, „Istoriile unui vehement – Ipocrația”, va apărea pe 15 decembrie și va costa 49 lei.

„Este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum. Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu. Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”, a declarat Irinel Columbeanu în primăvara acestui an pentru playtech.ro.



