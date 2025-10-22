La sfârșitul lunii septembrie, Roxana Nemeș a născut. A devenit mamă de gemeni și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, ea și-a făcut apariția la un eveniment monden organizat cu prilejul lansării filmului „Cursa” semnat de Codin Maticiuc, fiind alături de soțul ei, implicat direct în proiect.

Roxana Nemeș, mereu cu gândul la copii

Chiar dacă era prezentă la eveniment, cântăreața a mărturisit că gândul ei era acasă, la cei doi micuți. Artista a recunoscut că, pe tot parcursul serii, și-a urmărit bebelușii prin intermediul camerei video, neputându-se despărți complet de ei nici măcar pentru câteva ore. Întrebată când plănuiește să revină pe scenă, Roxana Nemeș a explicat că își dorește o perioadă de pauză dedicată exclusiv familiei.

Vedeta vrea să se bucure de fiecare clipă petrecută alături de gemenii ei, pe care îi consideră cel mai frumos dar primit de la viață. „Aaaaa… mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul nonstop cu ei, vreau să fim nonstop cu ei.

Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Când revine pe scenă

Artista a vorbit și despre planurile sale, explicând că vrea să își dedice primul an exclusiv copiilor, iar apoi va reveni, treptat, la muzică. Pentru moment, scena poate să mai aștepte, pentru că prioritatea absolută a Roxanei este familia. „La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar, probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut încă momente de panică. Nu am avut. Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna”, a mai spus artista, care a suferit până să devină mamă.

Artista a dezvăluit în trecut că suferă de endometrioză și că medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată pe cale naturală. Tocmai de aceea, venirea pe lume a gemenilor a fost cu atât mai emoționantă și mai specială pentru ea și soțul ei. „Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro. (…)

Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpul este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana și Călin Hagima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, începută în urmă cu mai mulți ani. În 2021, cei doi și-au unit destinele, după o perioadă dificilă în care au fost despărțiți aproape un an.

