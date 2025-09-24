Roxana Nemeș a născut. Prima imagine cu gemenii vedetei: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre”

Roxana Nemeș radiază de fericire! Artista și soțul ei, Călin Hagima, au devenit părinți pentru prima dată luni, 22 septembrie, când vedeta a adus pe lume gemeni. Momentul mult așteptat a fost anunțat chiar de Roxana, printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care a împărtășit și primele imagini cu micuții.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe. O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte! Totul a decurs impecabil! Și, nu în ultimul rând, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că cei doi au venit sănătoși pe 22”, a scris Roxana Nemeș pe rețelele de socializare.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar comentariile de felicitare au inundat paginile artistei. Nașterea celor doi copii marchează un nou început pentru Roxana Nemeș, care a vorbit adesea despre dorința uriașă de a deveni mamă.

Medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată pe cale naturală

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Artista a dezvăluit în trecut că suferă de endometrioză și că medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată pe cale naturală. Tocmai de aceea, venirea pe lume a gemenilor este cu atât mai emoționantă și mai specială pentru ea și soțul ei.

„Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro.(…) Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpul este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin.”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana și Călin Hagima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, începută în urmă cu mai mulți ani. În 2021, cei doi și-au unit destinele, după o perioadă dificilă în care au fost despărțiți aproape un an. Iubirea lor a fost însă mai puternică decât obstacolele, iar acum familia lor s-a mărit cu două suflete minunate.

