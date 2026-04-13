Denise Rifai a transmis un mesaj dur în mediul online, vizând persoanele care, în opinia sa, aleg să afișeze o imagine falsă, mai ales în perioada sărbătorilor. Prezentatoarea TV nu și-a ascuns poziția și i-a numit direct „impostori” pe cei care încearcă să pară altceva decât sunt în realitate.

Vedeta de la Antena 1 consideră că, pentru unii, sărbătorile devin un prilej de a poza în oameni perfecți, departe de adevărata lor natură. Denise Rifai a subliniat că acest tip de comportament nu face decât să scoată la iveală lipsa de autenticitate.

În mesajul său, prezentatoarea a atras atenția asupra diferenței dintre aparență și realitate, punctând faptul că adevărata valoare a unei persoane nu poate fi mascată la nesfârșit. Denise Rifai este convinsă că, în timp, cei care afișează o imagine falsă vor fi demascați. Vedeta a transmis că adevărul iese întotdeauna la iveală, iar măștile purtate de unii nu pot rezista la nesfârșit.

Pentru ea, sărbătorile ar trebui să fie despre sinceritate, familie și valori reale, nu despre aparențe sau validare socială. „Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostorii/impostoarele care iau cu asalt social media și se postează „cool” și „inspirațional”, ei/ele fiind orice minus mame eroine/tați exemplari, prietene fidele, femei credincioase, soții loiale – sau în definitiv ceva ce ar putea fi demn de luat exemplu. Dar măștile vor cădea în continuare. Până la ultima. De ce? Simplu. E o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii. În fine, sărbătorile sunt despre tot ce e simplu și adevărat”, a scris Denise Rifai, pe Instagram.

Nu este prima dată când Denise Rifai adoptă un ton critic la adresa acestui tip de comportament. În urmă cu doar câteva săptămâni, vedeta a mai transmis un mesaj tranșant despre aceiași „impostori”, semn că subiectul este unul care o preocupă constant.

Denise Rifai, un nou proiect la Antena 1

Un format în care curiozitatea devine motiv de sărbătoare, în care întrebările celor de acasă sunt adresate de două Furnicuțe indiscrete, în care realizatoarea le oferă invitaților o experiență completă, iar coprezentatorii – cele mai tari provocări. Furnicuțele, show-ul de care toată lumea avea nevoie, începe din 20 aprilie, de luni până vineri, de la 17.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Denise Rifai și cele două Furnicuțe, Scamă și Blană vor fi gazdele fiecărei seri și vor construi invitaților mediul prielnic în care aceștia să răspundă la cele mai arzătoare întrebări și să treacă prin cele mai puternice emoții.

