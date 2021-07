„Noi am încercat să ne ţinem cât mai ocupaţi în acest an, ne-am văzut cu prietenii, am filmat mult pentru vlog şi pentru live-urile făcute în lockdown, am tot ieşit în parc aproape zilnic şi tot aşa.

Îmi e dor de evenimente, am început deja să ies din nou, dar nici înainte nu mergeam peste tot unde eram invitată.

Mi se părea că e toată lumea invitată ca să se umple nişte canale de social media cu oameni, însă asta nu însemna că acele evenimente mi se şi potriveau.

La fel şi acum, le selectez şi merg la cele organizate cu atenţie şi cu stil”, a declarat Amalia Năstase pentru okmagazine.

Mai mult, Amalia Năstase a răspuns sincer atunci când a fost întrebată cum face ca relație ei cu Răzvan, de peste zece ani, să reziste așa frumos. „Ne iubim dincolo de orice”, a spus scurt Amalia Năstase.

