De Ana Maria Marinescu,

Iată ce spune prezentatorul despre această nouă provocare, despre întoarcerea la TVR și motivele care l-au făcut să plece din televiziunea publică, dar și de la Antena 1, despre celelalte televiziuni care l-au ofertat de-a lungul timpului și despre cele care l-au… refuzat.

Mircea Radu, în studioul TV

– “Down the road. Aventura” e un proiect ambițios, dar sigur e și greu. Cum îți este, sufletește vorbind, să lucrezi cu acești tineri? Te încarcă, te consumă, te mobilizează…?

– E ambițios pentru toate părțile implicate; toți vrem să iasă bine și să schimbăm percepții. Aș adăuga la ce ai spus tu – foarte corect, de altfel – că proiectul este o premieră în România. Nu mult, dar a contat și asta în alegerea mea.

În ce privește lucrul cu acești tineri… Dacă majoritatea oamenilor ar avea felul lor de a fi și și-ar arăta sentimentele așa cum fac acești prieteni ai mei speciali, lumea ar avea numai de câștigat. Și chiar dacă sună a clișeu, nu e. Lucrul cu ei m-a îmbogățit.

– Reality-show-ul acesta e foarte diferit de proiectele tale anterioare. Te-ai sfătuit cu cineva înainte să accepți oferta?

– Chiar dacă aș fi vrut, n-aș fi putut să mă sfătuiesc cu cineva. Am aflat de acest proiect chiar la întâlnirea la care fusesem chemat. Am ascultat cu atenție ce mi s-a spus, apoi am zis da.

Recomandări Polițiștii din Brașov au găsit-o pe misterioasa ”fată din cort”. Trăia de trei luni la marginea cartierului Șchei. Cine e

– Faci ce faci și te întorci la TVR. A câta revenire este – a doua, a treia?

– Să știi că nimeni nu pleacă de unde-i este bine și unde este pus în valoare. Dar pentru pasionații de statistică, e a doua revenire.

“Dacă aș ajunge să simt dimineața senzația groaznică de “mers la serviciu”, aș pleca iar”

– Pare un drum bătătorit de tine, între TVR și Antena 1… În ce condiții ai pleca din nou de la TVR la Antenă? Ai regrete legate de ultima plecare?

– M-am dus către un proiect care mi s-a părut atrăgător – că a fost la Antena 1 e o chestiune secundară. Dar dacă aș ajunge să simt ca atunci, că experiența și succesul nu contează, că mă plafonez cu fiecare zi, că dimineața am senzația groaznică de “mers la serviciu”, aș pleca iar. Dar îți propun altceva: compară obiectiv TVR de azi cu cel de acum trei ani și vei vedea schimbări în bine.

Recomandări Calvarul unui chirurg român pregătit în Franța și Belgia după ce a revenit în România

Prin țară, filmând pentru “Down the road. Aventura”

– Cât a contat faptul că propunerea a venit de la televiziunea la care te-ai lansat și cât a contat formatul propus?

– Sigur că formatul a contat – asta îți va spune (sau nu) orice prezentator cu oarecare experiență. A contat însă și faptul că propunerea a venit din partea unei persoane a cărei experiență îmi era cunoscută.

“De la toate televiziunile care contează am primit oferte, dar și refuzuri”

– Ai cunoscut, de-a lungul timpului, copii sau tineri cu sindromul Down? Ce știai despre ei și despre acest sindrom când ți s-a propus show-ul de la TVR?

– Nu, nu am cunoscut pe nimeni cu sindrom Down sau care să aibă un copil cu această afecțiune. Aveam ezitări în a spune cum se scrie corect, cu “o” sau cu “a”… Am intrat în proiect cu gândul că am să cunosc oameni, nu pacienți. Privind în urmă, cred că a fost mai bine că n-am știut mai nimic despre sindromul Down.

Recomandări Lecții împotriva traficului de persoane cu copii de 13-14 ani în cea mai expusă zonă a României. „Până să fie cazul Caracal, directorii și profesorii nu erau foarte receptivi”

– De la alte televiziuni ai primit oferte, de-a lungul anilor? Ce proiecte ți s-au propus?

– De la toate televiziunile care contează am primit oferte, dar și refuzuri. Mi s-au propus formate pe care nu le-aș fi putut duce și am zis nu, dar am fost și refuzat atunci când am simțit o emisiune și m-am oferit să o fac.

Într-un fel, viața e ca-n televiziune, cu perioade de audiență și cu zone unde nu vezi decât mira… Mircea Radu

Traseul lui Mircea Radu

• 1994-2000: prezintă știrile la TVR1.

• 1994: e gazda programului matinal de duminică.

• 1996: face parte din echipa CNN România.

• 1997: moderează un talkshow politic.

• 2000 – pleacă la Antena 1, la “Observator”, apoi preia emisiunea care l-a făcut celebru în toate colțurile României, “Din dragoste”. Tot la Antena 1 prezintă “Geniali” și “Noaptea erorilor” și primește un rol în serialul “Secretul Mariei”.

• 2010-2011: înapoi la TVR, unde prezintă “ÎnTrecerea anilor”.

• 2012: trece la pupitrul știrilor

• 2016: se mută de la TVR 1 la TVR 2, devenind gazda emisiunii “Femei de 10, Bărbați de 10”, alături de Marina Almășan.

• 2017: pleacă din nou la Antena 1, pentru proiectul “Ie, Românie”. Emisiunea a avut audiențe foarte slabe și a fost întreruptă după 7 ediții. Mircea a rămas activ în mediul online cu o emisiune culinară, “Povești cu gust”.

• 2019: înapoi la TVR, unde primește pe mână un reality-show făcut după un format belgian, “Down the road. Aventura”.

Ce este “Down the road. Aventura”

Formatul inedit “Down the road. Aventura” este un reality-show inspirațional care își propune să scoată în prim plan experiențele unor oameni speciali, tineri cu sindromul Down. Este un program cu momente înduioșătoare, care sărbătorește onestitatea și diversitatea, dar și un test de voință, curaj și autodepășire.

Mircea Radu, alături de tinerii din reality-show-ul “Down the road. Aventura”

În “Down the road. Aventura”, 8 tineri – 4 fete și 4 băieți – pornesc într-o călătorie prin țară, trăind experiențe inedite, legând prietenii și dovedind că sunt mai puternici decât îi crede societatea.

Formatul original, produs de VRT, Belgia, a înregistrat un real succes în țara de origine, unde a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează și în SUA.

Citeşte şi:

Nu IT-iștii produc cei mai mulți bani în România. Află care este cel mai profitabil domeniu

Povestea din spatele fotografiei cu copiii duși cu căruța la școală: puștii stau fără părinți, școala nu-i ajută cu microbuzul, iar unchiul se descurcă cum poate

Strigătul disperat al mamei unui tânăr ucis la Revoluţie: „Nu ne face nimeni dreptate. Suntem ţara cea mai josnică, cei mai nenorociţi oameni la conducere!”

GSP.RO Englezii s-au mobilizat pe rețelele sociale și au aflat numele vinovatului. El este omul care a dezgustat toată Anglia!

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2019. Vărsătorii au idei mai curajoase