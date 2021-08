Dezvăluirile făcute de Codin Maticiuc despre Ana Pandeli, partenera lui. „Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez”

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme, dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta”, și-a început Codin Maticiuc mesajul postat pe Facebook în urmă cu câteva ore.

El le-a explicat pe larg fanilor săi de pe rețelele de socializare că Ana Pandeli, iubita și mama fetiței lui, e pasionată de sport. „Stați să vă explic. Femeia e obsedată de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi.

Ea nu recunoaște, zice că face trei. Sală la greu, padel și spinning, pe astea le numără și ea. Ei, pe lângă astea trei ea mai face așa, «de plictiseală»: 18 minute de plank (sau cum s-o scrie că eu nici de scris nu mă pricep, darămite să-l fac). 18 minute încontinuu?!? Întrebați orice om normal la cap, ăsta se pune cât un antrenament întreg. În fine, începeți să înțelegeți că am dreptate când o fac nebună, dar nu am terminat”, a mai adăugat el în mediul online.

Ana Pandeli nu s-a oprit aici, aceasta e pasionată de expediții prin munți. Multe vârfuri muntoase a cucerit în România, acum merge în străinătate. „Ea face trasee prin munți, pe ai noștri i-a terminat deja. Am fost și eu o dată sau de două ori pe niște trasee mai ușoare, pe care oricum mi-am blestemat soarta, în timp ce ea alerga în jurul meu, ca să facă mai multă mișcare. De ce? Pentru că e nebună.

Cum a terminat ea munții de la noi, acum două săptămâni a plecat în Tanzania (Africa) să urce pe Kilimanjaro (5.895 de metri). Nu s-a dus și ea pe Mont Blanc de exemplu (4.800 de metri). De ce? Știți deja. Pentru că e nebună.

O să ziceți că ce contează încă o mie de metri. Contează și o să vă dumiriți și voi de îndată. În primul rând trebuie să știți că oficial, declarat, 10 oameni care încearcă să urce acest munte mor în fiecare an. Neoficial, vreo 30. Dați un google, chiar vă rog. Clar trebuie să fii nebun să-ți asumi acest risc! N-a plecat singură, a plecat cu Tea, prietena ei de la radio Zu care citește știrile în fiecare dimineață, și soțul acesteia. Ăia doi cumva mai nebuni decât a mea, căci erau mai puțin pregătiți fizic.

Iată cum s-a întâmplat: au plecat de împreună cu alți câțiva nebuni de prin lume adunați și câțiva ghizi care îi mai ajutau să care echipament. De ce să care, mă întrebați? Pentru că e nebună. Nu, scuze. Pentru că ei au plecat de la baza muntelui de la 38 de grade Celsius și au ajuns în vârf la -30 de grade.

Urcușul s-a petrecut în 6 zile, cu o medie de 6-8 ore pe zi, până unde ghizii făceau corturile și stabileau un basecamp. Nu se făcea mai mult, pentru că ai nevoie să te obișnuiești cu altitudinea și aerul rar. Trebuie să iei pastile de rău de înălțime. De la 2.000 de metri, Teei și soțului a început să le fie rău și să le curgă sânge din nas. Anei mele nu, așa că ea mai făcea undeva la 5-6 ore pe zi niște trasee adiacente. De ce? Știți deja. Toată șmecheria a ținut-o și pe ea până la 5.000 de metri, când s-a făcut ultima bază. Nu vă spun că îi era și extrem de frig noaptea, în sacul de dormit pe care s-a ambiționat să-l închirieze ca să «nu arunce cu banii, să facă o economie». De ce? Pentru că sunt eu nebun de data asta și nu i-am impus să-și ia naibii cele mai scumpe echipamente, că sunt oricum cât nota mea la Nuba”, a mai continuat el.

În final, Codin Maticiuc a dezvăluit că Ana Pandeli a coborât de pe

Kilimanjaro în doar 12 ore, fără ghid, iar acum plănuiește să meargă pe Everest.

„În fine… Ei, de la 5.000, cum vă spuneam, a început calvarul până ȘI pentru nebuna mea. Au leșinat toți, pe rând, de câteva zeci de ori până în vârf și îi trezeau ghizii, dacă mai pot sau mai vor să continue. Au ajuns cu greu în vârf cu degetele degerate și cine știe câte alte suferințe fizice.

Coborârea urma să fie alte trei zile până jos cu dormit în corturi. În cât timp a făcut-o însă a mea? În 12 ore, dintr-o bucată, singură, că n-a mai venit nici ghidul cu ea. De ce? Sper că ați înțeles deja că femeia e nebună, probabil și-o fi dat seama și ăla. În concluzie, vă spun că degeaba am gagica frumoasă, deșteaptă și mamă eroină, pentru ca e nebună! Iar eu nu sunt doar nebun, ci și prost dacă o las să plece pe Everest, cum plănuiește. Gata!”, a încheiat el mesajul.

În urmă cu ceva vreme, Codin Maticiuc spunea despre iubita sa că preferă discreția, nu își dorește să apară în emisiuni de televiziune, nici în diverse interviuri.

„Iubita mea este o persoană discretă și nu apreciază genul ăsta de «atenție», iar eu îi respect asta. Nu înseamnă că ea nu este deschisă, ci că are un bun-simț care o face să nu își dorească genul ăsta de reflectoare ațintite asupra ei doar pentru că îmi este alături”, a spus Codin pentru revista VIVA!.

