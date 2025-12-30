Diana Bart, cunoscuta prezentatoare a emisiunii Focus Monden de la Prima TV, și-a anunțat plecarea după o colaborare de 13 ani cu postul de televiziune. Informația a fost confirmată de aceasta pentru Paginademedia.ro.

Diana Bart anunță o schimbare importantă

„Până pe 31 decembrie, sunt sub contract cu Prima TV. Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional», a declarat Diana Bart. „Deşi am lucrat 13 ani la Prima TV, am simţit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”, a adăugat ea.

Conform informațiilor oferite sursa citată, Diana Bart ar putea să se alăture grupului Intact, mai exact la postul Antena Stars. Totuși, aceasta nu a dorit să comenteze speculațiile.

Diana Bart are o experiență de peste 20 de ani în televiziune. Cariera sa a început la postul local RTT Brașov, unde a lucrat între 2004 și 2008. Ulterior, ea a fost parte din echipa Pro TV, activând ca reporter, prezentator și corespondent al Știrilor Pro TV între 2008 și 2012. A avut o scurtă experiență și la Digi 24, prezentând jurnalul de la ora 23.00, înainte de a se alătura echipei Prima TV în mai 2013. În cei 13 ani petrecuți la Prima TV, Diana Bart a fost implicată în diverse proiecte, printre care prezentarea știrilor, precum și roluri de editor și prezentator pentru emisiunile Focus Monden, Click și Focus Magazin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

A divorțat de tatăl copiilor

Diana Bart a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a decis să pună punct unei căsnicii care a durat opt ani. Anul 2025 a adus o schimbare majoră pentru vedetă, care a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei, alegând să vorbească abia recent despre motivele care au condus la această decizie dureroasă.

„Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a declarat Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

În timp, ea a realizat că ea și Mihai Dumitrescu aveau perspective diferite asupra vieții și că nu se mai regăseau cu adevărat în căsnicia lor. Conexiunea firească dintre doi parteneri se pierduse, iar acest lucru devenise tot mai evident cu mult înainte de divorț. Diana Bart a dezvăluit că ajunsese într-un punct în care nici măcar nu mai dormea împreună cu soțul ei, un semn clar al distanței emoționale care se instalase între ei.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că și celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai declarat Diana Bart.

Diana Bart, în tandrețuri cu actorul Daniel Nuță

Vedeta a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze tandre, într-un parc din centrul Capitalei, alături de actorul Daniel Nuță, în vârstă de 32 de ani. Cei doi au fost filmați stând pe o bancă, la o cafea, iar la finalul întâlnirii, imaginile i-au surprins sărutându-se pasional. Scenele au făcut imediat înconjurul internetului, alimentând speculațiile privind o posibilă relație.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE