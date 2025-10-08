Diana Dumitrescu traversează o transformare profundă, atât pe plan spiritual, cât și personal. Vedeta s-a botezat în religia penticostală și a decis să își urmeze un nou drum, bazat pe credință și principii care diferă de stilul de viață cu care era cunoscută până acum. Schimbarea se reflectă și în imaginea sa – ținutele sexy au fost înlocuite cu unele sobre și elegante, iar fanii cu greu au recunoscut-o în noile apariții.

Actrița a mărturisit că apropierea de religia penticostală a venit treptat, prin intermediul familiei soțului. Inițial, a privit participarea la slujbe ca pe o experiență inedită, însă cu timpul a simțit o conexiune puternică cu această comunitate.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.

În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, spunea Diana Dumitrescu în cadrul podcastului moderat de Mihaela Moise.

Diana Dumitrescu a ținut o cuvântare în fața credincioșilor

Primele imagini cu actrița după botez au fost făcute publice de Biserica Betel București, unde aceasta a ținut o cuvântare în fața credincioșilor. În clipul viral, Diana Dumitrescu poartă o rochie roz lungă, cu un croi modest, părul este coafat natural, iar machiajul – aproape insesizabil.

Transformarea Dianei Dumitrescu a stârnit reacții diverse în rândul admiratorilor, mulți lăudând curajul ei de a se reinventa complet și de a-și urma credința, indiferent de prejudecăți.

