În aproximativ o lună și câteva săptămâni, Cosmina Păsărin va împlini 40 de ani. Spune că anii nu contează pentru ea, ci experiențele, ci lecțiile pe care le primește. „Vârsta chiar nu are o mare relevanță pentru mine. E frumoasă tare această perioadă. La 40 de ani chiar vezi viața altfel. Devii mai sincer cu tine și, dacă știi deja cine ești, trăiești doar după propriile reguli.

Îți îndrepți atenția mai mult către interiorul tău și îți exprimi cu mai mult curaj dorințele și nevoile. Înveți să te iubești mai mult și, în același timp, oferi și mai multă iubire celor din jurul tău”, a spus vedeta, care, din punct de vedere fizic arată ca la 18 ani.

Cosmina Păsărin are propria dietă pentru a se menține. Mănâncă orice, dar în cantități foarte mici. „Am chiar 56-57 kg. Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani și așa am avut-o mereu, în toți acești ani. În perioadele în care muncesc mult și sunt obosită, stresată, pierd un kilogram sau chiar două, însă le pun repede la loc după ce revin la programul normal de odihnă.

Mănânc puțin și des. Mănânc de vreo patru-cinci ori pe zi și nu îmi impun restricții, pentru că sunt pofticioasă. Dacă vreau să mănânc la miezul nopții un burger sau o porție de cartofi prăjiți, fix asta aleg să fac. Mi-am dat seama că, fără să vreau, câteodată renunț la consumul de carne câteva zile la rând. Am perioade în care fac sport și am și perioade în care nu fac. Acum, de exemplu, nu mă aflu într-o perioadă în care fac sport”, a mai spus ea.

Cosmina Păsărin are aproape 40 de ani și nicio operație estetică. Spune că are unele riduri și defecte, dar nu apelează la ajutorul medicului estetician.

