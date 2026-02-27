Celebrul artist a fost condamnat în primă fază la opt luni de închisoare cu suspendare, însă procurorii au contestat decizia, dorind o pedeapsă mai mare pentru Dorian Popa.

Procesul în care a fost implicată vedeta iată că a ajuns acum la final, iar Curtea de Apel București a decis că prima măsură va rămâne în vigoare și nu va fi modificată. Astfel, Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare!

Cântărețul, care este și actor, a oferit o prim mesaj pentru jurnalul de știri de la PRO TV, acolo unde a afirmat că a greșit și că este normal să plătească, pedeapsa lui venind de la Dumnezeu.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la îndreptare. Toți cei care aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus Dorian Popa.

În urma deciziei instanței, Dorian Popa are de îndeplinit și mai multe obligații, printre care anunțarea oricărei schimbări de domiciliu sau de loc de muncă, comunicarea deplasărilor mai lungi de cinci zile, participarea la un program de reintegrare socială și prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal și cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurențiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul în care va mai comite infracțiuni, nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere”, a fost decizia judecătorilor.

