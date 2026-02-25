Ecaterina Ladin, cunoscută publicului din celebrul serial Las Fierbinți, unde interpretează personajul Dalida, a făcut recent dezvăluiri despre viața ei de familie, rar expusă în media. În timp ce în serial personajul ei este singuratic, în realitate actrița se bucură de o familie frumoasă și solidă alături de soțul său, Laurențiu Ladin.

Anul acesta, cei doi împlinesc 12 ani de căsnicie, iar cu această ocazie Ecaterina a vorbit deschis despre momentele tensionate și provocările din cuplu. Actrița și soțul ei au împreună trei copii și au reușit să construiască o familie unită, însă recunoaște că viața de familie nu este mereu „lapte și miere”.

Ce reproșuri primește Ecaterina Ladin din partea soțului

Printre micile conflicte pe care le au se numără pasiunea soțului pentru pescuit, care îi ocupă mult timp, și dedicarea Ecaterinei față de cariera sa profesională. Cu toate acestea, cei doi știu să gestioneze situațiile delicate și să ajungă mereu la un compromis.

„Normal că există reproșuri. Ar fi ciudat să nu fie. Eu, recunosc, îi mai spun soțului că petrece prea mult timp la pescărie și mai puțin cu noi. Iar el, la rândul lui, îmi reproșează că uneori sunt cu gândul la repetiții sau la filmări și parcă uit de restul.

Dar știți ce? Cred că reproșurile astea sunt semn că ne pasă. Important e că, după ce ne spunem fiecare oful, găsim mereu calea să râdem sau să ne împăcăm. Nu există căsnicie fără mici scântei, dar tocmai ele te ajută să-ți amintești de ce sunteți împreună și cât de mult contează să vă ascultați unul pe altul.

Nu e deloc ușor să spun: da, am greșit. Cred că ține și de orgoliu, și de felul nostru de a fi. Dar, în timp, am învățat că, dacă mă încăpățânez prea mult, nu fac decât să prelungesc tensiunea. Așa că, da, atunci când îmi dau seama, recunosc. Nu imediat, ce-i drept, dar până la urmă o fac.

Cum îl împac? De cele mai multe ori, cu umor, cu o glumă care să mai dezamorseze situația. Și, bineînțeles, cu atenție la lucrurile mici care știu că îi fac plăcere. Cred că, în cuplu, asta contează cel mai mult: să știi să cobori de pe calul tău de luptă și să-ți aduci aminte că sunteți o echipă, nu adversari”, a declarat Ecaterina Ladin, potrivit viva.ro.