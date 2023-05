El e bucătarul din România răsfățat de marele Ronaldinho: „Îmi dădea de fiecare dată câte o hârtie de 500 de euro. La Alain Delon am simțit puterea. La Cantona se oprea timpul în loc”

Nicolai Tand (49 de ani) a avut o viață demnă de roman. Un adevărat self made man, care a trecut prin diverse etape teribile. A rămas orfan de tată de copil, apoi a fugit fără acte în Occident, a fost deportat, refugiat, a mâncat și conserve de pisici cum el însuși a dezvăluit, a trăit ca om al străzii, a făcut diverse munci în Franța. Apoi, pas cu pas a urcat și a ajuns chef și manager de restaurant de fițe în inima Parisului.



Bunul simț

În podcast-ul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, actualul chef, patron de restaurant în București și competitor în diverse emisiuni televizate, moroșanul Nicolai Tand a explicat care este motto-ul său: „Bunul simț e cel mai important în viață, să fii om între oameni. Să încerci ceea ce ai învățat de la părinții tăi să transmiți copiilor tăi. Ca-n satele acelea africane, de exemplu. Nu te faci doar pe tine de râs, dacă faci ceva rău, ci mai multe generații”.

Este mândru acum de soția sa, Monica, „femeia ce mi-a dat aripi”, de cei doi copii ai cuplului, Ilona și Iancu, a trecut peste luminile și umbre de la Paris. Tânărul care împărțea conserve pentru pisici cu alți refugiați din estul Europei ajunsese să câștige 4.500 de euro/lună într-un restaurant la modă în Orașul Luminilor, unde întâlnea marile vedete.

Ronaldinho îl primea la petreceri

A dezvoltat o relație specială, a mărturisit el, cu brazilianul Ronaldinho. Fost superstar de fotbal la PSG și apoi la Barcelona. Brazilianul îi oferea un bacșiș gras de fiecare dată când se intersectau, îl lua după el la renumitele petreceri ale acelor ani, Ronaldinho fiind una dintre vedetele recunoscute pentru party-urile sale extraordinare, care rivalizau cu talentul prodigios.

„Era clientul meu la restaurant, tocmai câștigase Liga Campionilor cu Barcelona, dar rămăsese cu gustul Parisului. Îmi dădea câte 500 de euro, era hârtie rozalie, împăturită, mi-o dădea de fiecare dată când dădea noroc cu mine. La discotecă era Dani, o bătrână de vreo 70 de ani, care ea tăia și spânzura. Mi-a zis că n-am voie să intru: «Nicolai, e o petrecere, nu poți să intri!». I-am zis că m-a chemat Ronaldinho, mi-a zis că dacă vine după mine, mă lasă să intru. Aveam telefonul lui frate-su, nu al lui, și-a venit după mine și m-a băgat înăuntru. Era fabulos, bade”, i-a povestit Nicolai Tand unui alt moroșan, Mihai Morar.

Ronaldinho, supranumit „Dințosul"

”Când a intrat Cantona în restaurant, se opreau toți din mâncat și se uitau doar la el”

În localurile de fițe pariziene a văzut numeroase superstaruri. Iată cine a exercitat o fascinație deosebită asupra lui!

Eric Cantona e una dintre legendele fotbalului francez și ale lui Manchester United

„O femeie frumoasă pe care am văzut-o live, este un clișeu, este Monica Bellucci. Am văzut-o cu Yves Saint Laurent, bade, Dumnezeu să-l ierte! Mi-a plăcut și de Pink, cântăreața. Am servit mulți la viața mea, dar m-a impresionat Alain Delon. Am simțit puterea omului, bade. Altul? Eric Cantona. N-am ce comparație să fac. Când a intrat Cantona în restaurant, s-a oprit timpul în loc! Se opreau toți din mâncat, din ce făceau și doar se uitau la el. Legendă! M-a marcat doar prezența lui. Fotbaliștii mari erau cei mai smeriți, ăștia ceva mai mici cu fițe”, a mai spus Nicolai.



