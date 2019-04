El este fratele lui Ricky Martin. Este tot numai mușchi | FOTO

Ricky Martin, în vârstă de 47 de ani, are un frate pe nume Eric care arată extraordinar de bine.

Eric este unul dintre cei trei frați mai mici pe care artistul îi are din partea tatălui său, Enrique Martin. Părinții lui Ricky Martin s-au despărțit în artistul avea doi ani. Din mariajul următor, tatăl lui Ricky Martin a avut trei copii: Eric, Daniel și Vanesa.

Eric, fratele mai mic al lui Ricky Martin, locuiește în Puerto Rico și este mare pasionat de culturism. Este antrenor personal și are o linie de articole sportive. Lucrurl intens la sala de sport este vizibil pe fizicul lui Eric, care este plin de mușchi are forme foarte bine definite.



Eric este căsătorit cu Yanira Rodriguez, împreună cu care împărtășește aceeași pasiune față de culturism.

La un moment dat, Eric a încercat să calce pe urmele celebrului său frate, încercând să aibă o carieră în muzică, la Miami, însă nu a reușit.

În anul 2013, Eric Martin a câștigat titlul de Mr. Puerto Rico, notează telemundo.com.

Eric, în vârstă de 39 de ani, a declarat în numeroase rânduri că are o relație extraordinar de apropiată cu fratele său, Ricky Martin.

„Nu îl văd pe Ricky ca pe o vedetă, ci pur și simplu ca pe fratele meu mai mare”, a declarat Eric Martin, care pentru o perioadă a fost antrenorul personal al cântăreșului portorican.

Ricky Martin are o relație cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef din anul 2015, iar un an mai târziu au anunţat că s-au logodit. Cei doi s-au căsătorit în secret. Ricky Martin este tată de gemeni: Valentino și Matteo. La început de an 2019, Ricky Martin a anunțat că are și o fetiță. Micuța a primit numele Lucia.

FOTO: Instagram

