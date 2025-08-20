Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic | EXCLUSIV

Bucurie mare în familia lui Gică Hagi! „Regele” va deveni pentru prima dată bunic, după ce sursele Libertatea au dezvăluit că Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi, 20 august 2025, la Spitalul Clinic Sanador, un băiețel.

Elena Hagi se află internată în unitatea din București încă de luni, iar apropiații familiei ne-au dezvăluit că primul nepot al lui Gică Hagi se va naște pe 20 august 2025.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, spunea Gică Hagi în luna martie a acestui an.

Nora lui Gică Hagi a anunțat că este însărcinată la aproximativ șapte luni de la nuntă. Însă, dacă naște pe 20 august 2025, ea era însărcinată încă din luna decembrie.

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, spunea Ianis Hagi în trecut, despre posibilitatea de a deveni părinte.

