Ianis Hagi traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale, atât pe plan profesional, cât și personal. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de GSP, soția sa, Elena, este însărcinată, iar cuplul așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a unui băiețel.

Mijlocașul echipei Rangers se află într-o formă excelentă pe teren, dar și în afara acestuia viața îi surâde. După o relație discretă, Ianis Hagi și Elena au decis să își unească destinele în mod oficial, cununându-se civil de Crăciun, în 2023. Vara trecută, cei doi au celebrat și cununia religioasă, marcând astfel un nou început în viața lor de familie.

La aproximativ șapte luni de la nuntă, vestea că familia Hagi se va mări a adus bucurie în cercul lor apropiat. Cuplul a preferat mereu discreția și a evitat expunerea publică, însă acest moment special a ieșit la lumină datorită surselor apropiate familiei.

După nunta din vara lui 2024, Ianis și Elena au ales să își petreacă luna de miere pe spectaculoasa Insulă Capri, una dintre destinațiile preferate ale vedetelor internaționale precum Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Rihanna sau Heidi Klum. A fost o vacanță de vis, în care cei doi s-au bucurat de liniște și peisaje impresionante.

Ianis Hagi a investit banii din fotbal în imobiliare

Ianis Hagi, în vârstă de 26 de ani, s-a alăturat altor nume importante ale sportului românesc, și și-a cumpărat mai multe apartamente într-un complex de lux din zona Pipera. Fotbalistul a ales astfel să își investească banii câștigați din fotbal în domeniul imobiliar.

Ianis Hagi, aflat sub contract din 2020 cu scoțienii de la Glasgow Rangers, a cumpărat recent mai multe apartamente într-un ansamblu rezidențial de lux din nordul Bucureștiului. Proiectul va fi gata la sfârșitul anului 2025, potrivit Adevărul.

În acest fel, fiul lui Gică Hagi s-a alăturat altor vedete devenite ambasadori ai proiectului imobiliar My Place North din Pipera, precum Cristina Neagu, Gică Popescu, Dan Petrescu, Elizabeth Omoregie sau Mihaela Buzărnescu. De asemenea, fotbaliști de la CFR Cluj fac reclamă proiectului.

Prețurile locuințelor în complexul în care a ales să investească Ianis Hagi încep de la ‍70.000 de euro și ajung până la 550.000 de euro, un penthouse cu patru camere.

Ianis Hagi câștigă la Rangers un salariu săptămânal de 25.000 de euro. Fiul lui Gică Hagi încearcă să dezvolte și alte afaceri. Ianis este asociat cu mama lui, Marilena Hagi, în firma de de publicitate „Future of the Game Company SRL”, dar și cu verișoara lui, Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, într-o societate de comerț online, „I am Eyewear SRL”, scrie fanatik.

Ianis Hagi s-a căsătorit în vara anului trecut

Ianis Hagi, în vârstă de 25 de ani, și Elena Tănase și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 15 iulie 2024, în cadrul unei ceremonii religioase care a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București. Cununia a început la ora 15.00 și a reunit numeroase personalități și apropiați ai cuplului.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Știrbey din Buftea, începând cu ora 19.00, unde au sosit peste 750 de invitați. Nașii cuplului sunt Andreea și Costel Naciadis, cu legături deosebit de strânse cu familia Hagi, fiindcă Costel Naciadis este fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

