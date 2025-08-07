După doar câteva zile petrecute în Thailanda, Ella Vișan pare că a fost ispitită de Teo Costache, alături de care petrece tot mai mult timp liber. Iar în cea mai recentă ediție a show-ului de la Antena 1, difuzată pe 6 august 2025, tânăra s-a bucurat mai mult ca oricând de compania ispitei masculine.

„La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”, a spus Teo Costache la Insula Iubirii 2025.

Imediat după ce episodul a fost difuzat la TV, Ella Vișan a precizat pe pagina ei de Instagram că nu a putut urmări ediția, deoarece îi este rușine de ceea ce a făcut. Mai mult decât atât, concurenta a precizat că se afla în stare de ebrietate și i-a cerut scuze mamei ei pentru acest lucru.

În plus, cea care a ajuns la Insula Iubirii 2025 alături de Andrei Lemnaru a spus că mesajul a fost scris la insistențele terapeutei ei, care a provocat-o să iasă din zona ei de confort.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea. A fost acel episod în care apar împreună cu Teo. Și da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost «mai bătută» decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu. Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil, mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru ea îmi cer scuze. Încă o dată.

Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final. Acest mesaj nu e pentru voi, e pentru mine. Este exercițiul pe care terapeuta mea m-a provocat să-l fac: să ies din zona de confort pentru a-mi înfrunta rușinea. Am ieșit o dată, mergând pe Insulă. Și acum ies încă o dată, postând acest lucru public. Ce ați văzut în această seară a fost Ella pierdută în spațiu. Din cauza alcoolului. Din cauza presiunii. Din cauza propriei mele intensități. Și totuși, da, îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou mamei mele. A fost greu. Dar e trecut.

Am plecat de pe Insulă o femeie. Nu perfectă. Nu înțeleasă de toți. Nu «de nota 10». Dar o femeie reală. Sinceră cu mine. Asumată. Conștientă că nu toți oamenii au sufletul meu. Că nu am primit iubirea așa cum am știut eu să o ofer. Și totuși… felul în care ați reacționat la aceste imagini mi se pare uluitor. Și o spun în cel mai frumos sens. Pentru că am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că au văzut un om. Real. Sincer. Fără mască. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. N-am venit să impresionez. N-am venit cu roluri, cu replici repetate sau cu temele făcute de acasă. Am venit să mă regăsesc. Să fiu. Și faptul că voi reacționați exact când mie îmi e cel mai rușine… spune multe. Vă mulțumesc. Mă înclin. Și continui”, a scris Ella Vișan pe Instagram.

Apoi, la câteva ore distanță, ea a revenit cu un nou mesaj, prin care a vrut să precizeze faptul că nu și-a cerut scuze în fața lui Teo Costache, ci scuzele erau pentru mama ei.

„Aseară am postat un moment sincer și vulnerabil, iar pentru cei care m-au întrebat sau au interpretat greșit, simt nevoia să lămuresc ceva esențial: Scuzele mele nu au fost pentru Teo. Nu au fost legate de apropierea mea față de el. Și în niciun caz nu regret felul în care m-am exprimat în acel context. Singura persoană căreia i-am cerut iertare este mama mea, pentru că m-a văzut într-o stare care nu mă reprezintă, o stare de ebrietate. Și da, asta a fost suficient cât să nu mă pot uita la episod.

Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă corect acest lucru. Transparența doare uneori, dar este necesară. Iar dacă am învățat ceva în tot acest proces, este că trebuie să-mi asum fiecare gest, fiecare reacție, dar mai ales, adevărul. Mulțumesc celor care m-au susținut sincer. Restul… pot merge mai departe fără să înțeleagă”, a mai scris Ella Vișan pe Instagram.

