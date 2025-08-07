Ella Vișan a arătat un interes constant față de ispita Teo, căutând mereu apropierea și atenția lui. După câteva zile în care a ignorat-o, pare că lucrurile au început să se schimbe, iar Teo a ajuns să o privească pe concurentă cu alți ochi. Acesta nu s-a sfiit să mărturisească deschis, în testimonial, felul în care o vede și ce simte pentru ea.

Ella Vișan, atrasă de ispita Teo

În ediția difuzată pe 6 august 2025, Ella Vișan și ispita Teo au fost în prim-plan. Dacă anterior publicul a văzut doar gesturi timide și conversații aparent nevinovate între ei, de această dată apropierea lor a fost mai evidentă, mai profundă, mai îndrăzneață.

Camerele i-au surprins pe cei doi flirtând toată noaptea, fără ca prezența celorlalți concurenți sau a celorlalte ispite să îi mai incomodeze. La testimonial, Teo a recunoscut clar că între el și Ella Vișan există o atracție autentică.

Cei doi au început chiar să comunice discret, lăsându-și mesaje scrise pe șervețele. „Vreau să te cunosc mai mult de atât”, i-a spus la un moment dat ispita. Ulterior, tot la testimonial, Teo a declarat: „La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”.

Privirile intense și gesturile lor au lăsat impresia unei conexiuni tot mai puternice. Pe timpul nopții, cei doi s-au retras în vilă și au ales să stea împreună pe canapea. „Hai înăuntru”, i-a propus tânăra. Ella a făcut chiar un pas îndrăzneț, apropiindu-se de Teo pentru a-i șopti ceva tandru la ureche. Cei doi au stat împreună până spre dimineață, când în cele din urmă s-au despărțit și s-au dus la culcare.

Ce nu i-ar ierta Andrei Lemnaru iubitei Ella

Tot în ediția din 6 august, Andrei Lemnaru a vorbit despre apropierile dintre Ella Vișan și ispita Teo. El nu pare să fie pus pe gânduri de apropierea dintre cei doi. Concurentul a spus că singurul lucru care ar duce la ruptură definitivă de iubita lui ar fi un contact sexual între aceasta și ispită.

„Nu aș trece peste contactul sexual!”, a spus el.

Relația dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru

Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea Leu și un el Gemeni pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt. Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale! Ce se va întâmpla cu cei doi tineri? Cum se va creiona fila aceasta trăită în Thailanda? Va fi Insula Iubirii locul care le va oferi direcția de care au nevoie? Vor pleca împreună sau separat? Timpul va spune!

