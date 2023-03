„În 2009, atunci s-a născut şi primul meu copil şi am decis să intru eu în concediu de paternitate şi am stat acasă.

Am fost liber de contract pentru că trei ani cât am stat acasă, nu m-a căutat nimeni. Pe urmă am intrat în asigurări, m-am făcut mediator, chiar şi în prezent am biroul meu de mediere. După aia m-am făcut şi ghid. Nu ştii în ziua de azi câte meserii o să practici în viaţă.

Am făcut şi taximetrie de tip Uber vreo două, trei luni, dar mai mult pe timp de noapte lucram. Între 2006 şi 2008 am avut şi o pizzerie. În momentul în care nu ai niciun venit şi facturile tot vin, trebuie să iei măsuri.

Nu m-am dus nicăieri să mă plâng, n-am cerut la nimeni, n-am fost dator la nimeni. Am muncit pentru fiecare ban câştigat. Toată lumea era mirată atunci cum de fac eu Uber. Se pare că imaginea primează în România. Aveam o familie de întreţinut şi copii de crescut”, a declarat Emil Mitrache pentru Fanatik.

Câți bani câștiga pe un singur episod din La Bloc

„(…) Munceam, zilnic de la 9 dimineaţa până la 11-12 noaptea. Câştigam în jur de 200-250 de dolari maxim pe episod. Norocul nostru a fost că ajunsese să se dea cam patru episoade pe săptămână şi de acolo era un venit mai bun.

Problema era că nu munceam 12 luni, vreo patru luni şi ceva era pauză şi trebuia să trăim şi lunile acelea din aceşti bani, să fim cumpătaţi.

Puneam mereu bani deoparte pentru că nu aveam zi fixă de salariu. Nu ştiai niodată când primeşti banii şi trebuia să îţi ajungă pentru toate facturile. Am aşteptat câteodată şi două sau trei luni să primim banii, că nu erau”, a mai declarat Emil Mitrache.

