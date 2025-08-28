Ce show-uri TV încep în septembrie 2025 – cele mai așteptate emisiuni ale toamnei

Asia Express 2025 – sezonul 8

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii Asia Express.

Când începe Asia Express 2025 și când se difuzează

Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

The Ticket 2025

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Când începe The Ticket 2025 și când se difuzează

Emisiunea The Ticket va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

Hello Chef 2025 – sezonul 10

Hello Chef revine cu un sezon aniversar, cel cu numărul 10! Un sezon de nota 10, mai amuzant şi mai plin de surprize ca oricând, în care Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec promit să aducă pe micile ecrane preparate savuroase.

Show-ul oferă o sursă constantă de inspirație culinară pentru cei pasionați de gătit, iar noul sezon aduce invitați care o să condimenteze atmosfera! Cu un mix exploziv de gusturi locale și rețete internaționale, experiența pe care o construiesc cei doi chefi va fi una completă, cu ediții și mai colorate, distractive și pline de energie.

Când începe Hello Chef 2025 și când se difuzează

Emisiunea Hello Chef poate fi urmărită începând cu 6 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

MediCOOL 2025 – sezonul 9

Un nou sezon MediCOOL revine pe micile ecrane, alături de dr. Mihail Pautov, medic specialist în chirurgie generală. Începând cu 8 septembrie, de luni până vineri, emisiunea care prezintă informații medicale de actualitate va putea fi urmărită, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la 18:00, iar noile ediții vin cu o mulțime de surprize, formatul fiind unul extins, cu numeroși specialiști care sunt pregătiți să trateze problemele medicale printr-un limbaj prietenos.

Cei mai buni medici din România o să se afle în platoul emisiunii MediCOOL pentru a oferi răspunsurile care ne pot duce către o viață mai sănătoasă. Noul sezon unește laolaltă un diabetolog, un cardiolog, un ORL-ist, un stomatolog, un fizioterapeut, un dermatolog, dar și o moașă care se va asigura că leacurile transmise din generație în generație sunt explicate.

De asemenea, publicul va putea urmări și un chef, care o să prezinte rețete sănătoase. MediCOOL vine și cu un quiz medical, iar un nou capitol al emisiunii va fi deschis printr-o rubrică specială, în care social media întâlnește realitatea și miturile sunt puse față în față cu adevărul din lumea medicală.

Când începe MediCOOL 2025 și când se difuzează

Al nouălea sezon aduce emoție, dar și speranță, căci o să fie prezentate și cazuri impresionante în platou. Toți cei care își doresc o calitate a vieții mai bună o să primească sfaturi despre alimentație, sport și igienă, iar miturile o să fie explicate într-un mod corect.

Emisiunea MediCOOL va putea fi urmărită începând cu 8 septembrie, de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„În căutarea adevărului” 2025

Răsturnări spectaculoase de situație, momente cheie tensionate din viața protagoniștilor, speranțe spulberate, păcate omenești de tot felul, dar și momente de regăsire și speranță, toate acestea alcătuiesc un carusel emoționat al întâmplărilor, exact ca în viață.

Fiecare episod al producției este o incursiune emoționantă în destine complicate, dar și o invitație la a reflecta asupra motivelor care pot duce la rupturi, minciuni, suferință, oferind astfel o perspectivă profundă asupra fiecărei povești în parte.

Când începe „În căutarea adevărului” 2025 și când se difuzează

Începând din 1 septembrie, Ernest vine în fața telespectatorilor Kanal D cu noi episoade ale reality show-ului „În căutarea adevărului”, ce poate fi urmărit de luni până vineri, de la 13:00.

MasterChef România 2025 – sezonul 10

Lupta pentru cel mai râvnit titlu al bucătarilor amatori – MasterChef România 2025 – și premiul în valoare de 75.000 de euro începe luni, 8 septembrie. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit să reaprindă competiția într-un sezon în care nu vor lipsi duelurile surpriză, tensiunea maximă din bucătărie și reguli noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile. În premieră, audițiile aduc o nouă provocare – duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții: concurenții care nu primesc un verdict clar din partea chefilor ajung în „Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi pregătește pentru un nou due

Când începe MasterChef România 2025 și când se difuzează

Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase. În noul sezon nu vor lipsi duelurile surpriză, tensiunea maximă din bucătărie și regulile noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile, în fiecare luni și marți, de la ora 20:30.

La bine și la roast 2025 – sezonul 1

În fiecare ediție, o personalitate publică – fie ea actor, cântăreț, sportiv sau vedetă TV – devine ținta glumelor, satirei și ironiilor savuroase concepute cu grijă de un grup de prieteni, colegi de breaslă și comedianți consacrați. Totul va fi moderat de gazda roastului, care va menține echilibrul între replicile tăioase și buna dispoziție.

Show-ul se remarcă prin producția sa de calitate superioară și atmosfera sa glamour, dar, cel mai important, prin umorul său delicios. Așadar, dacă ești flămând după glume bune, „La bine și la roast” îți va potoli foamea. Și partea cea mai bună este că fiecare invitat special va avea șansa să-și ia revanșa, încheind roastul cu glume istețe îndreptate către prietenii și comedianții din platou.

Dar surprizele nu se opresc aici, pentru că la „La bine și la roast” poți să ajuți pe alții chiar printr-o doză bună de râs. De aceea, fiecare invitat special va dona onorariul său de participare pentru a susține o cauză importantă, aleasă de ei. Răzvan Exarhu va fi roast master-ul noului show La bine și la roast,

Când începe „La bine și la roast” 2025 și când se difuzează

Din 10 septembrie, în fiecare miercuri, de la ora 21:30, celebritățile vor lua loc pe „cel mai fierbinte scaun” și vor deveni ținta glumelor savuroase pregătite de prieteni, colegi și comedianți, LA BINE ȘI LA ROAST. Cu umorul său inconfundabil și eleganța replicilor, Exarhu va ghida publicul printr-un spectacol de entertainment la cel mai înalt nivel.

Vocea României 2025 – sezonul 13

Vocea României scrie un nou capitol: sezonul #13cuNoroc – care vine și cu promisiunea unor surprize ce vor face show-ul mai intens, mai imprevizibil și mai plin de momente memorabile atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu revin pe scaunele de antrenori cu și mai multă poftă de competiție și de muzică bună. Fiecare dintre ei pornește cu același obiectiv clar: să descopere acele voci unice, capabile să cucerească nu doar scena Vocea României, ci și inimile publicului.

Pavel Bartoș este deja pregătit să-i încurajeze pe concurenți și să trăiască alături de ei emoțiile competiției. În culise, acolo unde pulsul crește, Pavel este alături de ei și susținătorii lor.

Când începe Vocea României 2025 și când se difuzează

Prezentatorul Pavel Bartoș și antrenorii de la Vocea României, sezonul 13. Foto: Instagram

Din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30, Vocea României devine un adevărat talisman pentru toți cei care cred în visurile lor.

