Cei mai îndrăgiți chefi din România se pregătesc să deschidă porțile bucătăriei MasterChef 2025. În curând, la PRO TV și pe VOYO, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu Gina Pistol revin într-un sezon exploziv, plin de emoții, dueluri impresionante și schimbări care vor rescrie complet regulile jocului.

Pentru prima dată la MasterChef, audițiile aduc o nouă provocare: duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un „DA” direct, dar nici un „NU” hotărât, ci un „POATE”, ajung în Camera Încinsă – locul unde emoțiile ating cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru confruntarea decisivă.

Ajunși la duel, cei care nu i-au convins pe chefi vor găti același preparat – ales fie de ei, fie de cel care îi va aștepta în Camera Încinsă – fără să știe dacă acesta îi va ajuta sau îi va încurca. Cine este „drăcușorul” acelui loc, vom afla în curând.

Verdictul final al chefilor va veni în urma unei degustări pe nevăzute, iar porțile MasterChef se vor deschide doar pentru cel care câștigă duelul, primește șorțul și merge mai departe în competiție.

Care este marele premiu la MasterChef România 2025

După audiții și Bootcamp, 24 de pasionați de gătit vor intra în bucătărie și vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2025.

Și în acest an, chefii vor avea la dispoziție șorțul de aur, care trimite un concurent direct în bucătăria MasterChef, fără a mai trece prin Bootcamp.

MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată. În curând, la PRO TV și pe VOYO.

