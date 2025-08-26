Aflat constant în preferințele publicului, plasând Kanal D pe primul loc în audiențe în intervalul difuzării producției, „În căutarea adevărului” continuă să aducă în prim-plan, într-un mod unic, povești dramatice de viață, în care publicul se poate regăsi.

Răsturnări spectaculoase de situație, momente-cheie tensionate din viața protagoniștilor, speranțe spulberate, păcate omenești de tot felul, dar și momente de regăsire și speranță, toate acestea alcătuiesc un carusel emoționat al întâmplărilor, exact ca în viață.

Fiecare episod al producției este o incursiune emoționantă în destine complicate, dar și o invitație la a reflecta asupra motivelor care pot duce la rupturi, minciuni, suferință, oferind astfel o perspectivă profundă asupra fiecărei povești în parte.

Așadar, din 1 septembrie, de la ora 13.00, noi episoade ale reality show-ului „În căutarea adevărului”, difuzat de luni până vineri, la Kanal D.

Ernest are un băiat de 11 ani

Ernest este tatăl unui băiețel, Alex, în vârstă de 11 ani. Prezentatorul de la Kanal D a vorbit pentru revista VIVA! Despre felul în care el și soția lui au ales să își educe copilul, care se apropie cu pași repezi de adolescență.

„Mereu am spus că încerc să mențin un echilibru în ceea ce privește relația noastră. Să nu fiu nici prea dur, nici prea permisiv. De fapt, starea aceasta de echilibru e greu de menținut, căci e infinit mai ușor să te poziționezi în extreme.

Dar echilibrul, din punctul meu de vedere, e cel ce va da roade pe termen lung. Ca orice părinte ce își iubește copilul, încerc să-l pregătesc cât mai bine pentru ceea ce înseamnă viața. Și sunt conștient că trebuie lăsat să și greșească, să ajungă și în impas. (…).

Și noi la rândul nostru am trecut prin etapa în care forțam limitele, în care descopeream ceea ce suntem, de fapt.

Degeaba ne proiectăm noi, în primii lor ani de viață, o imagine asupra a ceea ce ne a dorim pentru ei, dinamica e foarte complexă și greșim dacă ne arătăm deranjați sau dezamăgiți că ceea ce visăm noi nu se pupă cu ceea ce e de fapt. Nici tata nu a privit cu ochi buni decizia mea, și totuși uite că am ajuns unde am ajuns”, spune Ernest pentru revista VIVA!

De asemenea, Ernest recunoaște că uneori el și Alex se mai ciondănesc, însă atunci când are nevoie de un sfat, vine să stea de vorbă cu părinții lui.

Tehnologia, cel mai mare dușman pentru copilul lui

„Chiar dacă ne mai ciondănim, Alex are o relație bună cu noi și ne povestește ce are pe suflet când vine vorba despre relația sa cu cei din jur. Cel mai mare dușman al nostru în acest moment este tehnologia, pentru care Alex vrea să fenteze regula.

Și aici intervine jongleria despre care vorbeam. Aici îl poți pierde în favoarea anturajului. Poate că unii nu realizează asta, dar anturajul la vârsta aceasta poate avea o influență la fel de mare, uneori chiar mai mare decât ai tu, ca părinte, asupra lui. Ce, credeți că ei între ei nu se mint doar pentru a fi mai cool?

«Părinții mei mă lasă să stau cât vreau pe telefon» sau «eu pot să mănânc numai chipsuri, ai mei mă lasă», «eu pot să mă culc la ce oră vreau» etc. Toată munca ta de ani de zile se poate duce pe apa sâmbetei în câteva luni. De aceea e bine, chiar dacă e greu, să încerci să menții echilibrul.

Când dă de greu și vine la tine, vorbește-i calm, cu zâmbetul pe buze. Nu-l certa și nu-i face capul calendar. Fă-l să realizeze că cei din anturaj nu i-au vrut binele de la început. În fine, e greu de generalizat. Eu mă refer la cum procedez cu Alex”, a povestit Ernest pentru sursa citată.

