Enrique Iglesias și Anna Kournikova, care locuiesc în exclusivista zonă Indian Creek din Miami, încearcă să își păstreze viața privată departe de ochii publicului, dar cu toate acestea s-a aflat despre sarcină. Sarcina Annei Kournikova este deja în a doua jumătate, iar nașterea este așteptată pentru sfârșitul acestui an.

O familie în creștere

Enrique și Anna sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicolás, în vârstă de șapte ani, și ai Mariei (cunoscută și ca Masha), în vârstă de cinci ani. Noul bebeluș va fi al nouălea nepot al Isabelei Preysler, mama lui Enrique.

Zvonurile despre o posibilă sarcină au început să circule la începutul verii, când Anna a fost văzută purtând haine largi în timpul unei ieșiri cu fiicele sale. Aceste speculații au fost acum confirmate de surse apropiate cuplului.

Enrique și Anna sunt împreună de 24 de ani, după ce s-au întâlnit în 2001 pe platourile de filmare ale videoclipului „Escape”. În ciuda longevității relației lor, cuplul a reușit să-și mențină viața privată departe de lumina reflectoarelor. În trecut, nașterile copiilor lor au fost ținute secrete până în ultimul moment. De exemplu, nașterea gemenilor în 2017 a fost o surpriză totală pentru public.

S-au schimbat prioritățile pentru Enrique Iglesias

Enrique Iglesias a declarat recent că paternitatea i-a schimbat complet viața: „Sunt într-o fază relaxată, acasă cu copiii, bucurându-mă că pot să-i duc la școală, să-i văd crescând… În fiecare zi care trece, cresc incredibil de repede și vreau să mă bucur de asta”.

În ciuda programului său încărcat cu turnee internaționale, cântărețul a subliniat că nu poate sta departe de familie mai mult de două săptămâni. Prioritatea sa principală este acum creșterea copiilor și petrecerea timpului cu ei.

Cuplul duce o viață liniștită în Miami, apărând rar în public. Enrique continuă să fie unul dintre cei mai apreciați artiști latino, dar aparițiile sale publice se limitează strict la angajamentele profesionale. Anna, care s-a retras din tenisul profesionist în 2003 din cauza unei accidentări la spate, s-a dedicat complet vieții de familie. Ea este rareori fotografiată, iar când se întâmplă, este de obicei în ipostaze materne.

Cu al patrulea copil pe drum, Enrique și Anna par să-și consolideze și mai mult statutul de familie numeroasă. Deși cântărețul este în prezent implicat într-un turneu internațional ambițios, el a subliniat în repetate rânduri importanța echilibrului între carieră și viața de familie. În ciuda relației lor îndelungate, cuplul nu consideră căsătoria o prioritate. Enrique a declarat: „Ajungi într-un punct, când ai fost cu cineva suficient de mult timp, în care cred că ești ca și căsătorit”.