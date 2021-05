Finala „Te cunosc de undeva!”, sezonul 16. Ce se va întâmpla pe scena de la Antena 1, în ultima ediție

În marea finală, difuzată sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1, „bătălia” decisivă se va da între Radu Ştefan Bănică, Liviu şi Andrei, Adriana şi Romică, Ana şi Raluka şi Pepe.

Colegele lor, Mirela Vaida, Emilia Popescu şi Cristina Vasiu, vor susţine momente muzicale în afara concursului şi apoi le vor acorda puncte finaliștilor.

Ultima ediție vine cu surprize

Ultimul spectacol din acest sezon va fi deschis cu hit-ul „We are the Champions”, interpretat de cei 11 concurenţi ai transforming show-ului, alături de trupa The Colours.

Primul finalist care se aruncă în marele „război” al artiştilor este şi cel mai tânăr dintre concurenţii acestui sezon.

Mitraliat de Ruletă cu personaje feminine, Radu Ştefan joacă sâmbătă o scenă legendară din musicalul Singin’ in the Rain, transformat în Gene Kelly, în vreme ce Mirela Vaida îi va scoate la joc cu o piesă din repertoriul personal – Eu sunt fată din Moldova, alături de Taraful Silvian Voicu.

Va urma o nouă scenă de musical legendar, adus la „Te cunosc de undeva!” de cuplul Adriana şi Romică, transformaţi în Liza Minnelli şi Joel Grey, în vreme ce Cristina Vasiu îşi va impresiona colegii cu piesa Simply the best.

Va urma apoi un alt duet ce a fost posibil doar pe scena transforming show-ului: Liviu şi Andrei vor întruchipa două mari legende ale muzicii- Freddie Mercury şi Elvis Presley, iar Emilia Popescu va aduce pentru prima oară în istoria acestui show un monolog emoţionant, ce îi va impresiona pe toţi cei aflaţi în platou.

